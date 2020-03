Hannover

Ein maskierter Mann hat am Montagmorgen in der Nordstadt in einer Spielhalle eine Mitarbeiterin mit einer Schusswaffe bedroht und anschließend Geld erbeutet. Nach Angaben der Polizei soll der bislang unbekannte Täter gegen 5.45 Uhr den Laden an der Scheffelstraße betreten haben. Anschließend drängte der Mann die 51-jährige Mitarbeiterin mit vorgehaltener Schusswaffe hinter einen Tresen zur Kasse und ließ sich Bargeld aushändigen. Er entkam nach dem Überfall mit seiner Beute unerkannt.

Weil eine sofortige Fahndung mit mehreren Streifenwagen erfolglos verlief, bittet die Polizei nun um Hinweise zu dem maskierten Täter. Er ist etwa 1,85 Meter groß, ungefähr 35 Jahre alt und kräftig. Zur Tatzeit war er mit einem dunklen Pullover und einer dunklen Hose bekleidet. Zeugen erreichen die Polizei unter Telefon (05 11) 109-55 55.

Von Ingo Rodriguez