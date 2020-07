Hannover

Eine Mieterin klagt über die Zustände in ihrem Haus. Das Mehrfamilienhaus am Engelbosteler Damm macht einen verwahrlosten Eindruck. Im Hof und in den Kellergängen türmen sich gelbe Säcke und Bauschutt, Matratzen und Überreste von Renovierungsaktionen. Im Keller tummeln sich aller Wahrscheinlichkeit nach Ratten. Die Türen sind angenagt, es raschelt, und in den Gängen findet sich Tierkot.

Dennoch will Renate Marek in ihrer Wohnung bleiben, die sie vor rund 18 Jahren bezogen hat. Obwohl es bereits im Treppenhaus stinkt. Dort stehen überquellende Tonnen für den Papiermüll, die womöglich auch andere Abfälle enthalten. Die Haustür schließt nicht mehr, so gelangen auch Fremde ins Haus. Im schmalen Flur sind zahlreiche Kinderwagen abgestellt, bei einem Brand wäre der Rettungsweg blockiert.

Mieterin beklagt Rattenplage

Marek hängt an ihrer Wohnung. Sie wird sie jedoch voraussichtlich bald verlieren. Die Betreiberin der Kneipe Nordstadtbraut hat seit einigen Jahren Nachforderungen des Vermieters für Nebenkosten nicht mehr bezahlt. Kürzlich berichtete sie im Bezirksrat Nord von der Situation. Marek beklagte eine massive Rattenplage, fehlende Rauchmelder und sprach davon, dass der Vermieter durch „exorbitante Nebenkosten“ Geschäfte mit einer „ Schrottimmobilie“ mache.

Mithilfe des Mieterbunds hat die Mieterin bereits seit 2016 zahlreiche Mängel in Haus und Wohnung angemahnt. Der Vermieter geht mit einer Klage auf Eigenbedarf gegen sie vor. Marek betont, ihre Miete und die angesetzten Nebenkosten habe sie immer gezahlt. Doch zu den veranschlagten Kosten von 440 Euro kamen jährlich gut 900 Euro dazu. Die Mieterin ärgert sich besonders über die Posten „Hausreinigung“, „Hauswart“ und „extra Müllbeseitigung“. Familienmitglieder des Vermieters erhielten dafür Geld und quittierten das ohne genaue Leistungsbezeichnung, sagt Marek.

„In Anbetracht der Zustände ist es zynisch, dafür Geld zu nehmen“, sagt die Mieterin. Fares Rahabi, für die Partei Die Linke im Bezirksrat, pflichtet ihr bei. „So, wie das in dem Haus aussieht, macht der Hauswart nichts“, schätzt Rahabi. Er hat mit weiteren Mietern gesprochen. Ein Mann hat ihm bestätigt, dass sich der Vermieter nicht um das Haus kümmere. „Es ist auch sehr unwahrscheinlich, dass der Bauschutt von Mietern stammt.“

Vermieterfamilie widerspricht

Die Vermieterfamilie wehrt sich gegen die Vorwürfe. „Die Mieter werfen ihren Müll auf den Hof. Wir sortieren den Müll, weil sie ihn nicht trennen“, sagt ein Sohn des Vermieters. Bei Aha habe man Schulungen für die Mieter vereinbart, die teils kein Deutsch verstünden. Genützt habe es nichts. Gegen die Ratten wolle man jetzt Fallen aufstellen, versichert die Familie. Und ein Rattenproblem gebe es in der ganzen Straße. Auch Nachbarn würden Müll in den Hof werfen, klagt der Sohn. Dafür habe man Videobeweise gesammelt und Anzeige bei der Polizei erstattet.

Die Mieterin wundert sich auch, dass Haus & Grund die Betriebskostenabrechnung für den Hausbesitzer erstellt. Der Eigentümerverband betont, dass er die Immobilie nicht selbst verwaltet. „Wir machen die Nebenkostenabrechnung, wenn Mitglieder uns dazu beauftragen“, sagt Sprecher Michael Nicolay. Dass Hausbesitzer Eigenleistungen erbringen und diese einfach per Quittung bescheinigen, sei absolut gängig und gesetzlich erlaubt. „Wenn ein Mieter der Ansicht ist, dass Leistungen falsch berechnet sind, muss er sich an den Vermieter wenden.“

