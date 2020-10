Nordstadt

Das Problem taucht immer wieder auf: Autofahrer parken ihre Wagen auf dem Platz an der Lutherkirche, obwohl dieser als Fußgängerzone ausgewiesen und bis auf wenige Ausnahmen für motorisierte Fahrzeuge gesperrt ist. „In letzter Zeit ist es vermehrt zum Abstellen von Pkw auf dem Platz gekommen“, berichtete jetzt Jannik Schnare von den Grünen im Bezirksrat Nord. Die Autofahrer nutzten offenbar den abgesenkten Bordstein an der Ecke von Lutherkirche und Hornemannweg, um über einen Fußweg auf den Platz zu gelangen.

Auf Antrag von SPD und Grünen stimmte der Bezirksrat einstimmig dafür, an dieser Stelle einen Poller aufzustellen. Der Beschluss lässt offen, ob der Poller fest installiert werden soll oder Berechtigte ihn per Schlüssel bewegen können. Das soll in Absprache mit der Lutherkirche entschieden werden, denn Mitarbeiter der Gemeinde dürfen ihre Autos auf dem Kirchplatz abstellen. Außerdem müssen Beschicker des Bauernmarkts donnerstags mit ihren Wagen auf das Gelände gelangen.

Den Platz kreuzen viele Fußgänger und Radfahrer, häufig spielen auch Kinder dort. Unerwarteter Autoverkehr könnte deshalb zu gefährlichen Situationen führen. Parkende Autos sind auch deshalb ein Störfaktor, weil die Nordstädter den Platz für viele unterschiedliche Aktivitäten nutzen. Die Lutherkirche feiert dort Gottesdienste im Freien, mehrere Lokale bieten eine Außengastronomie an, und schließlich ist der Platz zu jeder Jahreszeit als Treffpunkt beliebt.

Poller soll Autos aussperren

„Mit einem Poller können Menschen mit Kinderwagen oder Rollator weiter den abgesenkten Bordstein nutzen, ein Poller unterbindet aber die widerrechtliche Nutzung des Platzes durch Pkw“, argumentiert Schnare. Kontrollen der Polizei seien nicht lückenlos möglich, um das Befahren des städtischen Fußwegs zu unterbinden.

Bewegliche Poller gibt es bereits an zwei anderen Ecken des Platzes: an der Ecke von Hahnenstraße und Im Moore sowie an der Ecke von Am Kleinen Felde und An der Lutherkirche. Die Erfahrungen sind allerdings durchwachsen. Denn dort lässt sich beobachten, dass auch Unbefugte die Sperren bewegen und auf dem Platz parken.

Dabei sind nur Müllabfuhr, Feuerwehr, Rettungskräfte, Marktbeschicker sowie Anlieger wie Schule und Kirche berechtigt, die Absperrungen zu öffnen. Sie dürfen in die Fußgängerzone fahren, wenn dies notwendig ist.

Von Bärbel Hilbig