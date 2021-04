Hannover

Die Polizei Hannover hat ihr zögerliches Vorgehen beim spontanen und unangezeigten Protestmarsch von 50 b bis 70 Teilnehmern in der Nordstadt gegen die Ausgangssperre noch einmal begründet. Mittlerweile bestätigt die Behörde die HAZ-Berichterstattung, es seien keine Einsatzkräfte zur Begleitung der Menge zur vor Ort gewesen. Offenbar hatte man die seit Tagen angekündigte Kundgebung falsch eingeschätzt. Es sei aber keinesfalls so gewesen, dass die Demonstranten komplett ohne Polizeibeobachtung agiert hätten.

Wie schon berichtet, war zunächst eine Streifenwagenbesatzung vor Ort. Die Beamten, so erklärt die Polizei, haben um 22.06 Uhr nach dem aggressiven Empfang durch die Versammelten umgehend weitere Kräfte angefordert. „Diese waren zu diesem Zeitpunkt an verschiedenen Orten im Rahmen des Schwerpunkteinsatzes Ausgangssperre eingesetzt“, sagt Polizeisprecher Martin Richter nun. Das Anrücken dauerte zu lange, sodass der Zug von rund 50 Leuten einfach ohne Begleitung startete. Rückblickend waren daher „nicht ausreichend Kräfte im unmittelbaren Einsatzraum präsent“, wie es in der Stellungnahme heißt, die die Polizei in der Nacht zu Sonnabend um 1 Uhr veröffentlicht hat.

Kundgebung wohl unterschätzt

Die Polizei unterstrich in der nächtlichen Klarstellung noch einmal die rechtliche Einschätzung der Protestaktion. So heißt es da: „Die Gruppe wurde aufgrund der öffentlichen Meinungskundgabe als Spontanversammlung eingestuft und unterlag deshalb nicht der Ausgangsbeschränkung.“ Demnach ist ein Protest dieser Art als ein triftiger Grund anzusehen, der eine Ausnahme von der Regionsverfügung für die nächtliche Ausgangssperre erlaubt. Die Polizei stellt zudem fest: „Auch trugen die Versammlungsteilnehmerinnen und -teilnehmer Mund-Nase-Bedeckungen, sodass die Polizei versammlungsfreundlich das Abhalten der Demo ermöglichte.“ Tatsächlich ist bei der Kundgebung eine präzise Differenzierung geboten: Der Protest der Kundgebungsteilnehmer richtet sich im Kern gegen die Ausgangssperre, nicht aber gegen Corona-Schutzmaßnahmen im Allgemeinen. Einer ihrer Sprechchöre beim Umzug im Bereich der Lutherkirche lautete: „Ausgangssperre ist nur Populismus!“

Vorgehen deckt sich kaum mit Ansage von Polizeichef Volker Kluwe

Das zögerliche Vorgehen passte allerdings nicht zur Ansage des Polizeipräsidenten Volker Kluwe vor Beginn der Ausgangssperre, wonach manVerstöße „konsequent ahnden“ werde. Denn: Der seit Tagen im Internet angekündigte Protest war der Polizei nach eigenen Angaben sogar bekannt. Entsprechend hatte sie die Kundgebung offenbar unterschätzt. In einer ersten Pressemitteilung am Freitagnachmittag hatten es zunächst bloß geheißen, die Protestgruppe habe sich für Kontrollen zu schnell aufgelöst. Der Mangel an Einsatzkräften wurde auf Anfrage noch bestritten.

Gleichwohl seien die angeforderten Kräfte laut Polizeisprecher Richter im weiteren Verlauf „für die Teilnehmer nicht sichtbar“ im Stadtteil präsent gewesen. Nachdem die Versammlung sich kurz vor 23 Uhr selbstständig aufgelöst hatte, sei die Nordstadt noch einige Zeit durch Streifenfahrten kontrolliert worden. Damit das zögerlich wirkende Vorgehen der Polizei sich nicht wiederholt, sei der Einsatz zudem am Folgetag aufgearbeitet worden. Am Abend des Karfreitags gab es allerdings gar keinen Protest mehr in der Nordstadt, alles blieb friedlich.

Friedliche zweite Nacht

Und auch sonst war die zweite Nacht der Ausgangssperre äußerst ruhig. Wie die Polizei auf HAZ-Anfrage mitteilt, fertigten die Beamten in der gesamten Region lediglich Anzeigen wegen Verstößen. Außerdem gab es 11 Platzverweise und 200 Gefährderansprachen – also mahnende und erklärende Worte. In der ersten Nacht gab es noch 122 Anzeigen, 22 Platzverweise und 276 Ansprachen.

