Zehntklässler der Lutherschule in der Nordstadt haben in einem dreitägigen Workshop der Konrad-Adenauer-Stiftung gelernt, wie sie Falschmeldungen, sogenannte Fake News, erkennen und was sie gegen Hassbotschaften im Netz machen können. Das Projekt sei einer von insgesamt drei Teilen, in denen die Schüler fit gemacht würden im Umgang mit dem Internet, sagt Schulleiter Karl-Heinz Heinemann. Die weiteren Teile liefen in den Jahrgängen fünf und acht.

„Die andere Seite ist so laut, das ist so viel Hetze“, sagt die Journalistin Sira Thierij in ihrem Instagram-Workshop, „aber wenn es Menschen gibt, die dagegen aufstehen und sagen, das ist nicht unsere Meinung, dann werden die auch leiser.“

„Wir sind gegen Extremisten jeglicher Art“

Regelmäßig schult die Digitalakademie der Konrad-Adenauer-Stiftung deutschlandweit Schüler im Umgang mit den sozialen Kanälen. „Wir sind gegen Extremisten jeglicher Art“, sagt Projektleiter Frank Windeck an diesem Vormittag in der Lutherschule, „gegen die von rechts, aber auch gegen Islamisten und die von links. Wir sind gegen Menschen, die ihre politische Meinung mit Gewalt durchsetzen wollen.“ Jährlich gibt es rund 30 Workshops in Schulen wie jetzt an dem Gymnasium in der Nordstadt. Die CDU-Landtagsabgeordnete Mareike Wulf, Bildungsexpertin der Union, hat die Digitalakademie an die Lutherschule geholt: „Solche Aktionen sind in heutigen Zeiten, in denen Extremisten immer lauter ihre Ansichten kundtun, sehr wichtig.“

Junge Journalisten und Influencer kommen als Referenten

Unter den Referenten sind Journalisten und Influencer: Sie sind jung, machen Podcasts, sind auf Youtube oder Instagram aktiv und holen die Schüler dort ab, wo sie stehen. Nicht überhebliches Erklären mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern politische Bildung auf Augenhöhe. Deshalb kommen sie bei den Zehntklässlern wohl auch so gut an „Ich fand es sehr informativ“, sagt Kiara (17). Und Victoria (17) lobt, dass sie in vielen Themen aufgeklärt worden seien. „Wir haben auch die Technik gelernt“, sagt Rosa (15), „viele Jugendliche wollen was mit den sozialen Medien machen. Dann ist es gut, wenn man ihnen zeigt, wie das richtig geht.“

Frank Young (43), der einen Podcast-Workshop angeboten hat, will den Schülern zeigen, dass das eigentlich „ganz einfach ist“ und ihnen die Furcht nehmen. David (17) und Sudem (15) haben ihren ersten Podcast produziert, selbst gefilmt und geschnitten. Anschließend präsentieren sie ihn stolz in der Aula in der Außenstelle der Lutherschule. Zuvor hatten die Lehrer, Schüler und Referenten eine Schweigeminute eingelegt und der Opfer des Anschlags von Hanau gedacht. Dass sich solche Hasstaten nicht wiederholen, ist ihr gemeinsames Anliegen.

Von Saskia Döhner