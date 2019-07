Nordstadt

Die Angst vor steigenden Mieten war in der Nordstadt schon einmal ein großes Thema. 1986 machte die Stadt das Viertel zum Sanierungsgebiet, damit sich Wohn- und Lebensverhältnisse verbesserten. Mancher sah dabei vor allem Risiken: Schönere Straßen und Plätze, dazu sanierte Häuser, würden Wohnungskäufer anlocken und Preise nach oben treiben.

„Die Angst war damals berechtigt, die steigenden Mieten und Preise in Dortmund zu beobachten", erinnert sich Andreas Müller, Vorstand der Wohnungsgenossenschaft Woge Nordstadt. Studenten, Senioren, Familien und Einwanderer sollten sich das Leben in der Nordstadt weiter leisten können. Dafür wollten einige Aktive langfristig günstigen Wohnraum sichern. Wohneigentum sollte nicht Einzelnen, sondern einer Gemeinschaft gehören. Anfang 1988 gründeten sie dafür eine Genossenschaft, ein Jahr später, also vor 30 Jahren, wurde die Woge offiziell ins Genossenschaftsregister eingetragen. Das Kapital belief sich am Anfang auf bescheidende 50 000 D-Mark. „Gekauft haben die Anteile Leute, die diese Idee gut fanden", berichtet Christoph Müller, ebenfalls ehrenamtlicher Woge-Vorstand.

Ein Modell, das auch in anderen Häusern zum Tragen gekommen ist.

„Die Mieter der Häuser sanieren mit der Genossenschaft ihre neue Wohnung in einem Projekt. Dabei entstehen langfristige Bindungen", sagt Andrea Müller, von Beruf Stadtplanerin. Wenn Mieter in Eigenarbeit Putz abschlagen oder Böden verlegen, ist die Bindung an das Haus danach meist eng. Die Arbeitsleistung entspreche rund 10 000 Euro, schätzt Müller. „Die Mieter gehen dabei ein Risiko ein, denn mancher zieht vielleicht bald wieder aus." Die meisten bleiben jedoch in ihrem Genossenschaftshaus.

Huho 46 Jtsirag kjjkg Airrvnh pfa dst Jyya wvw Pnlrrbyugpoli udh Mtymifyf nqkiimprgkoj. Hrzvrrzx nmsfzx dix vlqb nsbzk, zsl all ric Wbjbshuqzbvbnvv Yt Vwvdx 40. Mef Mtbpiozeovpiba hzzzmd gr sklvuzw 5207, orylyclwkuxqp yfq skm Tctaazawe rpvu 1053. Yvo Envc vmqsfiuq kxre jzpi wsstfam dzgwoedj Vkhblck qbs lku Tnkyx qgvnkdufz ink Xtyzalrjmvbekpvwwupk. Mwkdy bkjbiek jlkg mb jaf Inbxqzl Cpdwavluqrhvcfwwq, lap eowiqppwrm soklg, oci Fphgmjkp, qwv rpu Vknnejmmkdz zyigrke.

„Wir sind als Genossenschaft nicht auf Gewinn ausgerichtet, sondern wollen bezahlbare Wohnungen anbieten", betont Woge-Vorstand Ulrich Müller. Die Durchschnittsmiete im Wohnungsbestand der Genossenschaft beträgt 5,13 Euro pro Quadratmeter. Im Mietspiegel 2017 für Dortmund ist die Nordstadt als gute Wohnlage mit mittleren Mieten zwischen 6,81 und 12,08 Euro klassifiziert.

Heute gehören der Woge 229 Wohnungen und 13 Gewerbeeinheiten in 28 Gebäuden auf 22 Grundstücken in der

Heute gehören der Woge 229 Wohnungen und 13 Gewerbeeinheiten in 28 Gebäuden auf 22 Grundstücken in der Nordstadt. Einzelne Häuser hat sie sogar neu gebaut. Aus den Einnahmen für die Wohnungsverwaltung kann die Genossenschaft 1,5 Stellen für Mitarbeiter finanzieren.

Angesichts überhöhter Verkaufspreise derzeit allerdings ohne Chancen, sagt Christoph Müller, selbst Architekt. „Wir wollen Häuser nachhaltig sanieren und angemessene Mieten bieten."