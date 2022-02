Am Dienstag hat die neue Intensivstation des Nordstadtkrankenhauses mit 20 Betten den Betrieb aufgenommen. 8,1 Millionen Euro haben Bau und Technik gekostet, davon übernimmt die Region Hannover mehr als 7 Millionen Euro.

Regionspräsident Steffen Krach (von links) nimmt mit KRH-Geschäftsführerin Barbara Schulte, Frank Tommek, Projektmanager Bau und Technik bei KRH Klinikum Region Hannover, sowie Dr. Michael Stufler, Ärztlicher Direktor am KRH Klinikum Nordstadt und am KRH Klinikum Siloah die neue Intensivstation in Betrieb. Quelle: KRH