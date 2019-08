Hannover

Dass Monica, Erica, Sandra und Rita und die anderen Frauen aus Lou Begas Hit „Mambo No. 5“ auch im Publikum an der Maschseefestbühne am Nordufer waren, ist unwahrscheinlich. Doch das weibliche Publikum beim Konzert des Sängers am Sonnabendabend ließ es sich nicht nehmen, alle Frauen gebührend zu ersetzen: Sie tanzten, kreischten und sangen lauthals mit.

Lou Bega begeistert mit „Mambo No. 5“ auf dem Maschseefest. Quelle: Villegas

Auf den großen Hit mussten die Festbesucher allerdings etwa eine halbe Stunde warten. Zunächst singt Lou Bega Sommer-Wohlfühl-Evergreens wie „Gimme Hope Jo’anna“, „Sunshine Reggae“ und „Vamos a la Playa“. Zum Unmut des Sängers – und auch des Publikums – fällt bei einem Lied kurzzeitig der Ton aus. Wie zum Beweis, dass er doch live singt, legt Lou Bega anschließend immer wieder kleine Acapellapassagen zwischen den Liedern ein.

Mit auf die Bühne geholt hat er drei Tänzerinnen in knappen Glitzerbodys, die zu jedem Lied eine andere Choreografie einstudiert haben. Lou Bega trägt – so kennt man ihn schon aus den Neunzigern – einen Anzug, ein buntes Hemd und natürlich seinen Hut, und er animiert zum klatschen, mitsingen und winken.

Doch erst als die ersten Takte seines „Mambo No. 5“ erklingen, kocht die Stimmung hoch. Kreischend begleitet das Publikum den Sänger und wackelt mit den Hüften. Lou Bega, der eigentlich David Lubega heißt und in München geboren wurde, landete im Jahr 1999 mit diesem Song einen Welthit. In Deutschland belegte er elf Wochen lang Platz eins der Singlecharts und erreichte zweifachen Platinstatus.

Nach weiteren Liedern singt Lou Bega zum Konzertabschluss um 22.15 Uhr noch einmal – klar – „Mambo No. 5“.

Von Lisa Neugebauer