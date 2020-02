Lela Revazishvili und ihre beiden Kinder haben den Brand am Mittwoch in Hannover hautnah miterlebt. Die Familie lebt unter der betroffenen Wohnung an der Schleidenstraße in der List und musste von der Straße aus mitverfolgen, wie die Feuerwehr gegen die Flammen kämpfte. Stundenlang plagte sie die bange Frage, ob sie in das Haus zurück können.