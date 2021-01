Hannover

Eltern haben die Notbetreuungsplätze in den Kitas in Hannover offenbar zum Teil schon am ersten Tag nach den Schulferien bis an den Rand des im Lockdown Erlaubten ausgeschöpft. „Wir dürfen in der Notbetreuung maximal 50 Prozent belegen – und die Eltern in unseren Kitas nutzen das auch schon voll aus“, sagt Uta Funke, pädagogische Leitung im Stadtkirchenverband. Sie habe trotz hoher Infektionszahlen vollstes Verständnis dafür. „Sie brauchen eine Betreuung für ihre Kinder“, sagt sie.

AWO will Eltern frei bleibende Plätze anbieten

Bei der AWO der Region Hannover sieht es spätestens Anfang nächster Woche ähnlich aus. „Schon wenn wir alle Kinder zusammenrechnen, die Anspruch auf einen Notbetreuungsplatz haben, kommen wir auf etwa 50 Prozent der Plätze“, sagt AWO-Fachbereichsleiterin Ingrid Kröger. Spätestens Anfang kommender Woche wolle man aber auch frei bleibende Plätze Eltern anbieten und die 50 Prozent vollmachen. „Wir sehen den Bedarf und wollen ihm nachkommen, solange wir das personell können“, sagt Kröger.

Nur ein halber Platz

In den städtischen Kitas sieht das zumindest zum Teil anders aus. „Die Zahl der zur Verfügung stehenden Plätze wurde nicht überschritten“, heißt es dort vorsichtig. Wie in ganz Niedersachsen gilt, dass jede Krippen-, jede Hort, jede Kita-Gruppe einer Einrichtung maximal zur Hälfte belegt werden darf. Genaue Zahlen gab es bei Stadt und Kitaträgern am Montag nicht. Nach Informationen von Nina Müller-Süß, Sprecherin des Gesamtelternrates der städtischen Kitas, gibt es allerdings Einrichtungen, in denen sogar Eltern mit systemrelevanten Berufen – etwa Krankenschwestern oder Ärzten – keine durchgängige Notbetreuung angeboten werden konnte. Es handele sich dabei um Kitas mit besonders vielen berufstätigen Eltern. Sie sollten sich einen Platz teilen und tage- oder wochenweise wechseln, berichtet Müller-Süß: „Das geht bei Vollzeitarbeit natürlich nicht.“

Holpriger Start bei Angeboten für Kinder zu Hause

Eher schwierig sieht es auch mit dem von der Stadt versprochenen Angeboten für zu Hause gebliebene Kinder aus. Materialien sollen für Familien bereitgehalten werden. Private Youtube-Einheiten für Sing- und Mitmachspiele oder Vorschulunterricht sind vorgesehen. Müller-Süß zufolge haben Eltern in Kitas die Auskunft bekommen, dass das zumindest zu Beginn des Lockdown-Notbetriebs nicht zusätzlich leistbar sei.

Die Kita-Landeselternvertretung spricht sogar von Willkür bei der Vergabe der Notgruppenplätze. Kita-Leitungen oder Träger legten die Vorgaben des Landes sehr unterschiedlich aus – manche seien streng, manche großzügig, kritisiert Christine Heymann-Splinter aus dem Vorstand des Elternvereins. Manchen Kitas reiche ein von den Eltern ausgefüllter Notbetreuungsantrag, andere forderten wöchentlich eine Bestätigung des Arbeitgebers. Eltern werde im Homeoffice nicht automatisch ein Betreuungsplatz zugestanden. Härtefälle würden unterschiedlich ausgelegt.

Von Jutta Rinas