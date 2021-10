Hannover

Ein Mann hätte seine Suche nach Zigaretten am Wochenende beinahe mit dem Leben bezahlt. Wie die Bundespolizei berichtet, sprang der 60-Jährige am Freitag ins Gleisbett des Hauptbahnhofs Hannover, zeitgleich näherte sich ein Schnellzug.

Der Mann war kurz vor der Einfahrt der Bahn auf die Schienen geklettert, um die Zigaretten einzusammeln. „Das beobachtete eine Bahnmitarbeiterin und verständigte die Bundespolizei“, sagt Behördensprecher Kevin Müller. Der aufmerksame Zugführer sah den 60-Jährigen im Gleisbett und leitete umgehend eine Notbremsung ein.

Zug stoppte nur 200 Meter entfernt

„Als die Beamten ankamen, saß der Mann mit den Zigaretten bereits wieder auf dem Bahnsteig“, sagt Müller. Der Schnellzug derweil kam mit lediglich 200 Metern Abstand vor dem 60-Jährigen zum Stillstand. Müller: „Der Mann gab an, in dem Moment nicht über die lebensbedrohliche Aktion nachgedacht zu haben.“ Gegen ihn wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt.

Von Peer Hellerling