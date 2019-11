Hannover

Das Objekt, das es zu bergen galt, war nicht einmal besonders groß. 80 Zentimeter hoch bei einem Durchmesser von vielleicht 70 Zentimetern. Es gab andere Schwierigkeiten, die freiwillige Helfer vom THW am Sonnabend überwinden mussten. Die eiserne Kirchenglocke in der Notkirche St. Michael in Wülfel wurde auf 250 bis 300 Kilogramm geschätzt, war also nicht einfach von zwei starken Männern aus dem Turm zu heben und eine Treppe herunter zu tragen. Und der Turm selbst ist unter hölzernem Gebälk eng und schwer zugänglich. Ein Kran schied damit aus, weiteres schweres Gerät war auch keine Lösung. „Kulturgüter retten zählt zu unseren Aufgaben, aber das ist mal eine Herausforderung“, sagte Pierre Graser vom Hilfswerk am Ort der Bergung.

Oben im Turm läutete die Glocke der Notkirche St. Michael jahrzehntelang zum Gottesdienst. Quelle: Michael Wallmüller

Die Glocke in Wülfel hing ursprünglich, neben zwei weiteren, im Turm der Döhrener St. Bernward-Gemeinde. Als die Nationalsozialisten verfügten, dass jede Kirche nur noch eine Glocke besitzen durfte, weil alles andere Metall für Kriegszwecke gefordert wurde, kam diese kleine Glocke im Jahr 1939 herüber in die nahe Notkirche.

Die hieß deshalb so, weil die katholische Gemeinde seit 1922 den ehemaligen Tanzsaal einer Gaststätte als Gotteshaus nutzte. Ein Provisorium, das bis 1969 dauerte. „In diesem Jahr wurde der Grundstein gelegt für die neue St. Michael-Kirche“, erzählte Gemeindemitglied Michael Gödeke. Die Katholiken zogen um und haben dort bis heute ihr Zuhause, doch die Glocke hing weitere Jahrzehnte im kleinen Turm der früheren Notkirche.

Prozession für die Glocke

Nachdem einige Versuche scheiterten, das schwere Eisenstück zur St. Michael-Gemeinde zu transportieren, sollte es nun zum 50. Geburtstag des Gotteshauses klappen. Das angefragte THW rückte mit 14 Leuten an, man baute im Turm eine Stützkonstruktion und überlegte, ob die Glocke besser herauszukanten wäre aus der schmalen Bodenluke oder doch ein größeres Stück aus dem Holz herauszuschneiden wäre, um Platz zum Abseilen zu schaffen. Es stellte sich heraus: Kanten genügte.

Graser berichtete noch von einer Überraschung. Die Glocke ist leichter als erwartet. „Vielleicht 100 oder 120 Kilogramm, wir konnten sie mit drei Mann problemlos anheben.“

Die Glocke in der Notkirche war seit Jahren nicht mehr in Betrieb. Quelle: Michael Wallmüller

In den nächsten Wochen wird das historische Stück zunächst gründlich gesäubert. Es hat Rost angesetzt, und Hinterlassenschaften von Tauben haben Spuren hinterlassen. Am 1. Dezember soll die Glocke schließlich mit einer kleinen Prozession von der Notkirche zur St. Michael-Gemeinde transportiert werden, es sind wenige hundert Meter. Sie soll zunächst einen Platz auf dem Altar bekommen.

Von Gunnar Menkens