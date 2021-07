Hannover

Werbung für das Notrufnetzwerk Mirjam ist seit dieser Woche auf Tausenden Brötchentüten der Bäckerkette Schäfers zu finden. Mirjam-Unterstützerin Bettina Wulff, Ehefrau des ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff, hat sich für den auffälligen pinkfarbenen Hinweis stark gemacht, der nun in zehn Schäfers-Filialen in sozialen Brennpunkten wie Mühlenberg oder Linden-Süd aufgeklebt wird.

10.000 Mirjam-Aufkleber auf Brötchentüten

Der Notruf Mirjam ist eine Hilfseinrichtung für schwangere Frauen und Mütter von jungen Kindern. Er bietet Gesprächsmöglichkeiten, wenn es während oder nach der Schwangerschaft zu Krisen kommt.

Wulff sagt, mit den Aufklebern wolle das Netzwerk „niedrigschwellig auf unser Hilfsangebot aufmerksam machen“. Der Termin zur Vorstellung der Sticker sei eigens in den Sommerferien gewählt worden. Viele Familien könnten sich einen Urlaub nicht leisten und blickten zudem voller Sorge auf das kommende, kostenintensive Schuljahr. Wenn daraus Konflikte entstünden, könne ein Anruf bei Mirjam helfen, bevor die Probleme in Gewalt mündeten. Der Notruf Mirjam zeichne sich durch ein starkes Netzwerk und besondere Schnelligkeit aus, wenn es um finanzielle Unterstützung und Beratung geht, betont Wulff.

10.000 Aufkleber will die Schäfers-Kette, die zum Edeka-Verbund gehört, in den kommenden Wochen werbewirksam auf den Brötchentüten platzieren. Vertriebschef Christian Kleinschmidt sagt, er habe bereits positive Erfahrungen mit derartigen Marketing-Aktionen gemacht: „Plakate sind überall, Flyer nimmt keiner mit, aber solche Aufkleber fallen ins Auge.“

Schäfers spendiert Kuchen fürs Sommerfest

Eine Kooperation im sozialen Sektor sei aber auch für ihn etwas Neues, sagt Kleinschmidt. Und Schäfers wolle sich weiter engagieren. Am 9. September, wenn der Notruf Mirjam ein öffentliches Sommerfest im Garten des Friederikenstifts plant, will sich das Unternehmen mit einer Kuchenspende einbringen. Die Veranstaltung musste im vergangenen Jahr coronabedingt abgesagt werden. In diesem Jahr passe das Fest aber eigentlich noch besser, verrät meint Mirjam-Koordinatorin Judith Rohde. Denn 2021 feiere das Netzwerk sein 20-jähriges Bestehen.

Von Felina Wellner