Hannover

Manche Menschen warten für ihre Corona-Immunisierung auf Impfstoffe, die auf einer andere Technik als die bisher verfügbaren Vakzine beruhen. Ein solcher steht mit Novavax nun kurz vor der Auslieferung. Im Laufe des Jahres könnten weitere Alternativen zu den bislang vier zugelassenen Impfstoffen folgen. Damit ist auch die Hoffnung verbunden, dass sich einige Menschen dann doch noch impfen lassen.

Wie funktioniert der Novavax-Impfstoff?

Nuvaxovid besteht laut Paul-Ehrlich-Institut (PEI) aus virusähnlichen Partikeln, die das Spike-Protein des Coronavirus enthalten. Die Proteine werden vom Körper als fremd erkannt und das Immunsystem wird hochgefahren – spezifische Antikörper und T-Zellen werden gebildet. Der Novavax-Impfstoff funktioniert ähnlich wie Grippeimpfstoffe. Er wird mit im Labor gezüchteten Kopien des Spike-Proteins hergestellt, das das Coronavirus umhüllt. Das menschliche Immunsystem bildet nach der Impfung damit Antikörper gegen das Protein und kann so eine Covid-19-Erkrankung abwehren. Zudem enthält das Novavax-Vakzin Saponin (pflanzlicher Stoff) als Impfverstärker. mRNA-Präparate funktionieren anders. Hier werden Körperzellen mithilfe von Erbgutschnipseln angeregt, selbst das Spike-Protein herzustellen, um eine Immunantwort auszulösen.

Wie gut wirkt der neue Impfstoff?

In einer Zulassungsstudie lag die Wirksamkeit in Bezug auf Erkrankungen bei 90 Prozent. Das bedeutet, unter den Probanden der geimpften Gruppe traten 90 Prozent weniger Erkrankungen auf als unter den Probanden einer Kontrollgruppe. Es wurden zwei Dosen im Abstand von drei Wochen verabreicht. Allerdings beziehen sich die Ergebnisse hauptsächlich auf die Alpha-Variante des Coronavirus, die in Deutschland so gut wie vollständig von Delta und jetzt von Omikron verdrängt wurde.

Wann kann mit dem Einsatz von Novavax gerechnet werden?

Für den Impfstoff Novavax gibt es noch keinen konkreten Liefertermin. Das Gesundheitsministerium geht aber davon aus, dass der Impfstoff ab dem 21. Februar in Deutschland zur Verfügung stehen wird. „Insgesamt sollen in der ersten Lieferung 175.000 Dosen nach Niedersachsen geliefert werden. Weitere Lieferungen sollen folgen“, sagt Detlef Haffke, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung.

Für wen ist der Impfstoff?

Der Impfstoff ist quasi ein Totimpfstoff und soll besonders denjenigen zur Verfügung stehen, die diese Art der Impfung bevorzugen, so Haffke. Der proteinbasierte Impfstoff kann also vor allem für Impfstoffskeptiker eine Alternative sein. Die Gesundheitsministerkonferenz sieht es zudem „als erforderlich an, den Impfstoff von Novavax prioritär an bisher nicht geimpfte Beschäftigte in den Pflegeeinrichtungen zu verimpfen“.

Warum warten manche Menschen auf bestimmte Impfstoffe?

Einige scheinen ein größeres Vertrauen in Vakzine zu haben, die nach klassischen Verfahren hergestellt werden. Es gibt die Befürchtung, dass mRNA- oder Vektorimpfstoffe bisher unbekannte Langzeitschäden verursachen könnten. Experten halten es allerdings für nahezu ausgeschlossen, dass bei den zugelassenen Impfstoffen noch unbekannte Langzeitfolgen auftreten. „Die Nachfrage nach dem neuen Präparat ist bereits da“, sagen die Mediziner einer hannoverschen Gemeinschaftspraxis.

Sind Totimpfstoffe eindeutig abzugrenzen?

Der Begriff wird nicht einheitlich verwendet. Wenn die Definition lautet, dass das echte Virus oder zumindest Teile davon im Impfstoff enthalten sein müssen, wäre etwa Novavax im engeren Sinne kein Totimpfstoff. Denn der entscheidende Bestandteil, der die Immunantwort auslösen soll, wurde nicht einem echten Virus entnommen, sondern ist ein gentechnisch hergestelltes Virusprotein. Klassische Totimpfstoffe enthalten abgetötete, also nicht mehr vermehrungsfähige Krankheitserreger. Beispiele sind Impfstoffe gegen Hepatitis A und Influenza.

Welche Impfstoffe gegen Covid-19 werden noch entwickelt?

Mehrere Produkte sind bereits in der Begutachtung. Die Impfstoffe der Hersteller Sinovac und Valneva aus Frankreich enthalten abgetötete Coronaviren.

Gibt es auch Lebendimpfstoffe?

Ja, etwa gegen Mumps, Masern und Röteln. Sie enthalten echte Erreger, die sich zwar noch vermehren können, deren krankmachende Eigenschaften aber ausgeschaltet wurden.

Von Susanna Bauch