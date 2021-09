Hannover

Die Dax-Bierbörse hatte sich als Erste vorgewagt und von einer Sonderregelung für Diskotheken in der neuen niedersächsischen Corona-Verordnung Gebrauch gemacht. Demnach dürfen Diskotheken ihre Besucher dann wieder ohne Maske auf die Tanzfläche lassen, wenn sie nur doppelt Geimpfte und Genesene eingelassen haben. Trotz Anfeindungen in den sozialen Netzwerken nutzte die Bierbörse am Raschplatz die Möglichkeit erstmals am vergangenen Sonnabend. Zahlreiche junge Leute nutzten die Gelegenheit und äußerten sich darüber erfreut. Schon bevor sich die Tür um 22 Uhr öffnete, hatte sich, ungewöhnlich früh, eine Warteschlange gebildet. Die Corona-Verordnung sieht weiter eine Beschränkung auf 50 Prozent der Besucher vor, in der Dax-Bierbörse sind das rund 1000 Gäste. Um 1.30 Uhr war daher Einlassstopp.

„Ein großer Erfolg mit den 2 G“

„Das war ein großer Erfolg mit den 2 G “, sagte Betreiber Theo Vagt der HAZ. Es seien deutlich mehr Besucher gekommen als erwartet und zuletzt üblich. „Wir hoffen, dass das so anhält.“ Daher werde er das Modell nun auf zwei Abende pro Woche ausweiten. Am Mittwoch und Freitag sei ein Besuch weiter auch mit einem negativen Corona-Test möglich. So werde auch denen eine Chance gegeben, die noch nicht zweimal geimpft sind. Dagegen soll 2 G außer am Sonnabend von dieser Woche an zusätzlich am Donnerstag gelten. Das bedeutet: Donnerstags und sonnabends wird der Zutritt auf doppelt gegen Corona Geimpfte und von Covid-19 Genesene begrenzt. An diesen beiden Abenden gilt dann: Besucher dürfen ohne Maske tanzen. Andere Diskotheken wie das Zaza haben bereits angekündigt, nachziehen zu wollen beziehungsweise dies in Erwägung zu ziehen.

Von Gabriele Schulte