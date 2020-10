Nur eine Bezugsperson pro Patient: Verschärfte Besuchsregeln in Krankenhäusern ab Montag

Hannover

Wegen der steigenden Infektionszahlen verschärfen alle Krankenhäuser in der Region Hannover die Regelung für Besuche von Patienten. Von Montag, 2. November an, kann jeder Patient während seines gesamten Klinikaufenthalts nur noch von einer Person besucht werden. Diese Besuchsperson kann den Patienten dann einmal pro Tag besuchen, teilte der Sprecher des Regionsklinikums, Steffen Ellerhoff, am Freitagnachmittag mit. Die Neuregelung gilt für alle Standorte des Regionsklinikums, die Medizinische Hochschule Hannover (MHH), Friederiken-, Anna- und Henriettenstift (Diakovere-Verbund), das Kinderkrankenhaus Auf der Bult, das Vinzenzkrankenhaus , das Clementinenhaus, die Sophienklinik und die Paracelsus-Klinik in Langenhagen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion.

Detailregeln in den einzelnen Krankenhäusern

Für die einzelnen Kliniken gibt es Detailregelungen zum Beispiel über die Besuchszeit. Darüber erteilen die Krankenhäuser Auskunft auf ihren jeweiligen Internetseiten. Bis einschließlich Sonntag gilt noch die alte Regelung. Demnach darf ein Patient pro Tag einen Besucher oder eine Besucherin für einen begrenzten Zeitraum empfangen – die besuchenden Personen können aber täglich wechseln.

Von Mathias Klein