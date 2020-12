Hannover

Die SPD strebt in Hannover ein Zwei-Säulen-Modell nach Göttinger Vorbild an, das nur noch Gesamtschulen und Gymnasien vorsieht. Bildungspolitiker und Pädagogen warnen allerdings davor, dass leistungsschwächere Kinder, die sich in kleineren Schulen wohler fühlen als in integrierten großen Systemen, dabei durchs Raster fallen könnten. CDU-Schulexpertin Stefanie Matz fordert deshalb schon seit Langem auch die Realschulen zu stärken, und Andreas Bingemer ( FDP) macht sich bewusst für die Pestalozzi-Oberschule in Anderten stark.

Die SPD verweist dagegen auf das Vorbild Göttingen. Dort werde das Zwei-Säulen-Modell schon seit Jahren erfolgreich praktiziert. Der renommierte Göttinger Bildungsforscher und frühere langjährige Gesamtschulleiter Peter Brammer nennt dies ein „schulprofiliertes statt ein traditionell vertikales System“, das alle Bildungschancen offen halte und mehr Kinder zum Abitur führe.

Brammer hatte in den Siebzigerjahren in Göttingen die Georg-Christoph-Lichtenberg Gesamtschule mitgegründet und von 1975 bis 2002 geleitet. 2011 erhielt die Schule den Deutschen Schulpreis.

Kommt Haupt- und Realschule durch Hintertür zurück?

Allerdings wird das Zwei-Säulen-Modell in Göttingen längst nicht mehr in der Reinform gelebt. Die katholische Oberschule nimmt inzwischen auch in allen Jahrgängen nicht katholische Kinder auf. Damit gibt es eine Art Nischenangebot für Haupt- und Realschüler. Will Hannover also ein Modell errichten, das in Göttingen nicht wirklich funktioniert hat?

In Hannover fordern die Sozialdemokraten jedenfalls nicht nur eine 12., sondern gleich auch noch eine 13. Integrierte Gesamtschule für die Stadt. Die zusätzliche IGS könnte übergangsweise am Standort des 18. Gymnasiums untergebracht sein, das am Bemeroder Schützenplatz entstehen soll. Das eigentliche Schulgebäude könnte, so der Vorschlag der SPD, schließlich im Bereich Döhren-Wülfel gebaut werden. Im Schulausschuss der Stadt ist das Thema bislang noch nicht diskutiert worden.

„Dysfunktionale Trennung der Schulformen überwinden“

Der Göttinger Bildungsforscher und langjähriger Gesamtschulleiter Peter Brammer. Quelle: Christina Hinzmann

Wissenschaftler Brammer geht es gar nicht um antiquierte ideologische Schulformdiskussionen. Er möchte Göttingen und Südniedersachsen zu einer „Bildungs- und Innovationshauptstadt Europas“ entwickeln und die „dysfunktionale Trennung zwischen Schulformen“ überwinden. Kein Schüler solle die Schule ohne einen Abschluss verlassen, schreibt er in einer Programmpapier, allen Kindern sollten Kita-Plätze zur Verfügung stehen. Inklusion sei Aufgabe aller Schulen. Die Stadt solle Schulpraktika in Handwerksbetrieben fördern, die Abbrecherquote in Ausbildung und Studium müsse verringert werden. Alle Schulen müssten Ganztagsschulen werden.

Göttingen soll „Bildungshauptstadt“ werden

Die Liste mit Brammers Vorschlägen ist lang: Das Abitur müsse gleichwertig als Ausweis für ein Studium und für eine qualifizierte Berufsausbildung entwickelt werden. Mit dieser Forderung stellt sich Brammer klar gegen die Philologen, die immer betonen, dass das Abitur auf das wissenschaftliche Arbeiten an der Hochschule vorbereite.

Er sagt außerdem, das Lernen höre nicht mit der Schule auf, Bildung sei eine Bürgerpflicht. Schulen müssten besser auf die Digitalisierung vorbereitet werden, Grundschulen sollten nicht mehr als 20, Sekundarschulen nicht mehr mehr als 24 Schüler in einer Klasse haben. In der Oberstufe sollten nicht mehr als 18 Schüler in einem Kurs sitzen. Lehrer müssten weniger Pflichtstunden pro Woche haben, vor allem an Grund- und Hauptschulen. Und Grundschullehrer müssten besser bezahlt werden.

Sein Fazit: „Exzellente Forscher fallen nicht vom Himmel, sie haben in der Regel die Grundlagen ihrer Qualifikation in der Schule erworben.“

Von Saskia Döhner