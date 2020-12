Alle Stadtteile

„Es ist in diesem Jahr wegen Corona alles anderes“, stellt Jutta Schulte fest. Statt wie im vergangenen Jahr 18 Weihnachtsstuben, sind bei der Abteilungsleiterin Seniorenarbeit und Ehrenamt des Diakonischen Werks Hannover nur zehn Anmeldungen eingegangen. „Viele Ehrenamtliche, die das sonst organisiert haben, gehören zur Risikogruppe“, erklärt Schulte den Rückgang. Außerdem habe nicht jede Einrichtung die Räumlichkeiten, um den geltenden Corona-Richtlinien gerecht zu werden. Trotzdem können am Heiligabend Donnerstag, 24. Dezember, mehr als 400 einsame oder hilfsbedürftige Menschen in die Weihnachtsstuben in den Stadtteilen kommen.

Einsamkeit durch Corona

Zielgruppen seien dabei vor allem einsame ältere Menschen, aber in einigen der Angebote auch wohnungslose und suchtkranke Menschen. 1962 veranstaltete das Diakonische Werk die ersten Weihnachtsstuben, damals noch unter der Bezeichnung „Stadtverband für Innere Mission/Stadtmission“. Auch die Stadt Hannover unterstützt das Projekt: Pro Person beteiligt sie sich mit sechs Euro an der Finanzierung. Gerade während der Corona-Pandemie sei das Engagement von Ehren- und Hauptamtlichen wichtig. „Einsamkeit wird durch Corona noch mal stärker erlebt als sonst und trifft gerade die Zielgruppen der Weihnachtsstuben-Besucher besonders. An solchen familiengeprägten Festen wie Weihnachten fühlen sich viele alleinlebende Menschen einsam, besonders auch Ältere und Hochbetagte“, sagt Sabine Dörfel, Pressesprecherin des Stadtkirchenverbandes Hannover. Aktuell betreffe dies aber auch ältere Menschen, die in anderen Jahren Besuch bekommen oder verreisen und nun wegen der Kontaktbeschränkungen Heiligabend allein sind.

Anmeldung ist wichtig

In diesem Jahr sei es laut Schulte besonderes wichtig, sich bis zum Montag, 21. Dezember (bis auf zwei Ausnahmen), anzumelden, damit die Träger der Stuben die Kontaktdaten der Teilnehmer hätten und sie im Notfall über einen Ausfall informieren könnten. Dieses gelte aber nicht für Wohnungslose. „Im Moment fahren wir auf Sicht“, sagt die Abteilungsleiterin. „Es muss befürchtet werden, dass die Stuben wegen der Pandemie noch abgesagt werden.“

Das sind die Angebote nach Stadtteilen:

Kleefeld:

Der Kommunale Seniorenservice Hannover veranstaltet von 14 bis 16 Uhr in der Begegnungsstätte für Senioren, Rodewaldstraße 17, eine Weihnachtsstube für maximal 25 Personen. Eine Anmeldung bis Montag, 21. Dezember, ist unter der Telefonnummer (0511) 168 43684 notwendig.

Linden:

Die Johanniter laden Heiligabend zweimal zehn Menschen in das Wohncafe – Wohnen plus, Pfarrlandstraße 5, ein. Programm wird es einmal von 14.30 bis 15.30 Uhr und von 16 bis 17 Uhr geben. Interessierte können sich bis Montag, 21. Dezember, unter (0511) 2134241 oder (0162) 2119564 anmelden.

Misburg:

Die Misburger Begegnungsstätte, Waldstraße 9, lädt zwölf Interessierte von 14 bis 16 Uhr ein, gemeinsam Heiligabend zu verbringen. Eine Anmeldung ist bis Montag, 21. Dezember, unter der Telefonnummer (0511) 168 46725 nötig.

Mitte:

Der Verein Neues Land gestaltet ein SOS-Bistro an der Steintorfeldstraße 4 A. Von 16 bis 17.30 Uhr und von 18.30 bis 20 Uhr können zwei Mal 20 Teilnehmer Weihnachten feiern. Eine Anmeldung bis Montag, 21. Dezember, ist unter der Telefonnummer (0511) 9992699 oder (0179) 1165185 Pflicht.

Der Verein Neues Land bietet am Drogenkontaktcafé Bauwagen unter der Raschplatzbrücke ein Programm für 80 Personen an. Von 16 bis 20 Uhr können Interessierte nur den Außenbereich des Cafés Besuchen. Auch hier ist eine Anmeldung bis Montag, 21. Dezember, unter der Telefonnummer (0511) 992699 oder (0179) 1165185 Pflicht.

Das Diakonische Werk Hannover bietet in der Burgstraße 10 ab 15 Uhr Essen zum Mitnehmen an. 100 Personen können sich Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer (0511) 36870 dafür anmelden. 100 Essen werden für Wohnungslose ohne Anmeldung bereitgestellt.

Ka:punkt, die Katholische Kirche in der City, bietet in der Grupenstraße 8 50 Geschenkpäckchen an. Nähere Informationen zu der Aktion gibt es im Internet unter www.ka-punkt.de.

Stöcken:

Der Stadtteilladen Stöcken, Ithstraße 8, lädt von 16.15 bis 17 Uhr zu einem gemeinsamen Weihnachtsfest ein. 15 Teilnehmer können sich bis Freitag, 18. Dezember unter der Telefonnummer (0163) 4581155 oder unter der E-Mail-Adresse stadtteilladen.stoecken@web.de anmelden.

Vahrenheide:

Im Gemeindehaus der Titus- Kirchengemeinde, Weimarer Allee 60, wird die Weihnachtsstube der Gemeinde von 18 bis 21 Uhr für 20 Personen stattfinden. Für die Aktion von 18 bis 21 Uhr können sich Interessierte bis Montag, 21. Dezember, unter der Telefonnummer (0511) 632609 anmelden.

Vahrenwald:

Die Ev.-luth. Kirche Vahrenwald lädt 40 Personen von 18.30 bis 21 Uhr in die Vahrenwalder Kirchengemeinde, Vahrenwalder Straße 109, ein. Eine Anmeldung ist bis Dienstag, 22. Dezember von Montag bis Freitag zwischen 10 und 14 Uhr unter der Telefonnummer (0511) 3506636 möglich.

Von Laura Ebeling