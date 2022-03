OB Onay: Wollen auf jeden Fall vermeiden, dass Zelte aufgestellt werden

Hannover

Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) hat am Dienstag die Notunterkunft besucht, die die Feuerwehr in ihren Räumen in Stöcken eingerichtet hat. Im Interview erklärt er, wie sich die Stadt auf die Ankunft vieler weiterer Flüchtlinge vorbereitet.

Herr Oberbürgermeister, nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine sind bereits Hunderttausende Menschen auf der Flucht. Viele davon werden auch den Weg nach Hannover finden. Wie gut ist die Stadt darauf vorbereitet?

Die Bilder, die uns erreichen, sind erschreckend. Wenn sich die Brutalität, mit der dieser Krieg geführt wird, noch ausweitet, werden wir das auch in Hannover spüren. Viele Menschen werden Sicherheit und Zuflucht suchen. Die Feuerwehr Hannover hat deshalb bereits sehr kurzfristig zwei Einrichtungen für insgesamt 150 Menschen bereitgestellt. Wir befinden uns in Abstimmung mit der Messe AG, um in einer Messehalle Kapazitäten für 800 Menschen zu schaffen, mit der Option für 400 weitere. Von daher kann ich sagen: Wir sind vorbereitet.

„Wir fragen jetzt nicht nach Zuständigkeiten“

Inwieweit helfen Ihnen dabei Erfahrungen, die die Stadt bei der Flüchtlingskrise 2015 gemacht hat?

Eine Erfahrung aus dem Jahr 2015 ist, dass es sehr schnell gehen kann. Deshalb wollen wir vor die Lage kommen – und nicht der aktuellen Situation hinterherlaufen. Ein Unterschied zu 2015 ist allerdings, dass sich die Ukrainerinnen und Ukrainer hier mit einem Touristenvisum aufhalten können. Sie müssen also keinen Asylantrag stellen. Sehr viele werden an zentralen Punkten und in den großen Städten ankommen, also auch bei uns in Hannover. Wenn Menschen Unterstützung brauchen, werden sie diese bekommen. Wir fragen jetzt nicht nach Zuständigkeiten. Wenn wie am Montagabend 30 Menschen mit Kindern ankommen, dann müssen wir Lösungen anbieten.

Wie hat sich die Stadt aufgestellt, um diese Situation zu bewältigen?

Wir haben unter Leitung der Feuerwehr einen Verwaltungsstab eingerichtet. An der Bewältigung dieser Aufgabe sind mehrere Dezernate, also fast die gesamte Führungsspitze der Stadtverwaltung beteiligt. Wir entwickeln auch eine Website mit Informationen für Betroffene und Hilfsorganisationen. Die Hilfsbereitschaft in Hannover ist riesengroß. Es gibt Menschen, die bieten Wohnungen an, andere bringen Sachspenden wie Spielzeug, Decken und Kleidung. Aber das muss von uns kanalisiert werden – ich bitte jetzt schon einmal um Verständnis, dass wir nicht kurzfristig auf jedes Hilfsangebot reagieren können.

Werden die festen Notunterkünfte erst einmal reichen – oder wird Hannover auch Zelte aufstellen müssen?

Wir setzen darauf, dass wir andere Unterkünfte zur Verfügung stellen können und wollen auf jeden Fall vermeiden, dass Zelte aufgestellt werden müssen.

„Brauchen pragmatische Lösungen im Sinne der Menschen“

Bisher wurden Flüchtlinge im Land nach einem festen Verteilungsschlüssel auf die Kommunen verteilt, egal ob diese Wohnungsnot oder großen Leerstand hatten. Lässt sich dieses System jetzt noch durchhalten?

Wir brauchen pragmatische Lösungen im Sinne der betroffenen Menschen. Natürlich haben wir in Hannover einen angespannten Wohnungsmarkt. Auch das Land ist gefragt, pragmatische Lösungen zu finden. Es laufen allerdings schon Gespräche mit dem Städtetag und den kommunalen Spitzenverbänden.

2015 hat die Stadt den Deutschen Pavillon auf dem Expo-Gelände gekauft, um darin Flüchtlinge unterzubringen. Eine Stiftung will diesen übernehmen, allerdings hat die Politik einem Verkauf noch nicht formal zugestimmt. Kann die Immobilie noch einmal reaktiviert werden als Notunterkunft?

Aus technischen und organisatorischen Gründen scheidet diese Möglichkeit aus. Das Verfahren ist schon sehr weit fortgeschritten, und es finden auch schon Instandhaltungsmaßnahmen für die weitere Nutzung statt.

Von Christian Bohnenkamp