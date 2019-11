Hannover

Die beiden verbliebenen OB-Kandidaten in Hannover kritisieren die Investitionspolitik ihrer Vorgänger. Die Infrastruktur in der Landeshauptstadt sei in einem schlechten Zustand, bemängelten sowohl Belit Onay (Grüne) als auch Eckhard Scholz (für die CDU) in einem gemeinsamen Interview mit der HAZ. Zur Finanzierung nötiger Investitionen seien neue Schulden nötig.

„Wir haben die Infrastruktur verfallen lassen“, sagte Scholz der HAZ. „Mit dieser Hypothek wird der neue Oberbürgermeister antreten müssen.“ Auch Onay kritisierte: „Wir merken jetzt, wie wenig Anfang der Zweitausenderjahre investiert worden ist, wenn wir uns viele marode Gebäude der Stadt anschauen.“

Eine halbe Milliarde Euro ist nicht genug

In Hannover müssen unter anderem Schwimmbäder, Klassenzimmer und Schultoiletten saniert werden. Die Stadt hat zwar ein Investitionsprogramm aufgelegt – doch die bisher eingeplanten 520 Millionen Euro reichen voraussichtlich nicht aus.

Der nächste Oberbürgermeister muss nach Meinung der Kandidaten, die am 10. November in die Stichwahl gehen, weitere Schulden machen. „Für mich ist klar, dass wir das auch über Kredite finanzieren müssen“, sagte Onay. Wenn man jetzt nicht investiere, „dann sind das versteckte Schulden“.

Für Scholz ist die Finanzsituation der Stadt Hannover „ein ganz großes Drama“. Es sei nicht gelungen, die Stadt zu entschulden. „Bisher habe ich keinen anderen Ansatz gesehen, als zumindest für die langfristigen Investitionen neue Schulden zu machen.“

Die OB-Entscheidung: Am 10. November

Scholz und Onay waren mit jeweils gut 32 Prozent der Stimmen aus dem ersten Wahlgang hervorgegangen und damit Kandidaten der Stichwahl. Zum ersten Mal seit Ende des Zweiten Weltkriegs wird es in Hannover damit keinen SPD-Oberbürgermeister geben. Wer das Rathaus künftig führt, entscheidet sich bei der Stichwahl am 10. November. In einer repräsentativen Umfrage von Forsa im Auftrag der HAZ hatte Onay einen Vorsprung von zwölf Prozentpunkten.

Duell der Kandidaten mit NDR und HAZ

Vorher treffen die beiden Kandidaten noch bei einer Diskussionsrunde im NDR-Funkhaus aufeinander. NDR1 Niedersachsen sendet das Gespräch live am Mittwoch, 6. November, von 10 bis 12 Uhr in seinem Programm. Eckhard Scholz und Belit Onay stellen sich dabei den Fragen von Bürgerinnen und Bürgern der Stadt. Moderiert wird die Sendung von Martina Gilica vom NDR und dem stellvertretendem HAZ-Chefredakteur Felix Harbart. Der Mitschnitt der Sendung wird danach auch online abrufbar sein – unter anderem auf HAZ.de.

