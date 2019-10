OB-Wahl: Das sagen die Kandidaten zu den Ergebnissen der HAZ-Umfrage

Hannover

CDU-Kandidat Eckhard Scholz sieht ein offenes Rennen, Belit Onay (Grüne) verspürt Rückenwind, Marc Hansmann ( SPD) will in den verbleibenden Tagen bis zur Oberbürgermeisterwahl am 27. Oktober mehr oder minder rund um die Uhr um Stimmen kämpfen. Das sind die Reaktionen der drei aussichtsreichsten OB-Kandidaten auf die repräsentative Forsa-Umfrage im Auftrag der HAZ zur bevorstehenden Wahl in Hannover. In einem sind sich die drei einig: Die Zeichen stehen auf Stichwahl zwischen den beiden Bestplatzierten des ersten Wahlgangs. Einer aus dem Trio bliebe dann auf der Strecke.

Auf die Frage, wen sie nach derzeitigem Stand der Dinge wählen würden, hatten 28 Prozent der bereits entschlossenen Wahlberechtigten den früheren VWN-Manager Scholz genannt. Dahinter folgt mit 26 Prozent Onay. Weitere drei Prozentpunkte zurück liegt Marc Hansmann auf Platz drei – eine für einen Sozialdemokraten in Hannover ungewohnte Platzierung. Allerdings gaben auch 39 Prozent der Befragten an, sich noch nicht entschieden zu haben oder gar nicht erst zur Wahl gehen zu wollen. Die Fehlertoleranz der Umfrage liegt laut Forsa bei plus/minus 3 Prozent.

Scholz : „Vorzeitiger Jubel nicht angebracht“

„Ich freue mich über den ersten Platz, das Rennen ist aber noch offen, und vorzeitiger Jubel ist nicht angebracht“, sagte Scholz zu den Umfrageergebnissen. Er wolle alles unternehmen, um in die Stichwahl zu gelangen und die verbleibenden Tage bis zum ersten Wahltermin nutzen, um die Hannoveraner von seinen Ideen zu überzeugen.

Onay: „Stimmungen in Stimmen umsetzen“

Auch Belit Onay, derzeit Landtagsabgeordneter der Grünen, sieht für sich eine gute Ausgangslage und verspürt durch das Umfrageergebnis Rückenwind. „Die klare Botschaft ist, Stimmungen in Stimmen umzusetzen“, erklärte er. Er ziele auf die Wähler, die einen Aufbruch und Veränderungen in Hannover wünschen.

Hansmann : „Hinten sind die Enten fett“

Marc Hansmann, derzeit Enercity-Vorstand und früher Stadtkämmerer im Rathaus, greift zu einer Redewendung, die er als Anhänger des Kartenspiels Doppelkopf kennt: „Hinten sind die Enten fett.“ Es handele sich eben um eine Umfrage, und er wolle nicht Umfragen gewinnen, sondern Wahlen. Klar sei, dass es ein knappes Rennen werde, bei dem sich keiner zwischendurch ausruhen könne. Es gelte, in den kommenden Tagen noch einmal kräftig zu mobilisieren.

Althusmann : „Nahezu sensationell“

Auch in der Landespolitik wurde das Ergebnis der repräsentativen Befragung mit Interesse aufgenommen. CDU-Landesvorsitzender Bernd Althusmann bezeichnete die Umfragewerte für den CDU-Kandidaten Scholz als „nahezu sensationell“: „Dass mit einem unabhängigen, beruflich sehr erfahrenen Kandidaten erreicht werden kann, die 70-jährige Herrschaft der SPD über Hannover zu beenden, und damit auch den Filz, ist keine Selbstverständlichkeit.“ Das Rennen sei zwar noch offen, „aber Eckhard Scholz, der Anpacker, hat alle Chancen“.

Weil : „Jetzt geht es um Kampfgeist“

SPD-Landeschef Stephan Weil hält das Rennen um die Macht im Rathaus ebenfalls für noch nicht entschieden. „Drei Kandidaten liegen Kopf an Kopf, und ein hoher Teil der Wähler ist noch unentschlossen“, sagte Weil. „Daraus lässt sich nur eine Schlussfolgerung ziehen: Jetzt geht es in der Schlussphase des Wahlkampfes um Kampfgeist und Mobilisierung. Ich bin sicher, Marc Hansmann und die hannoversche SPD werden genau das tun.“

Kura : „Sehr viel Schwung für den Schlussspurt“

Bei den Landesvorsitzenden der Grünen, Anne Kura und Hans-Joachim Janssen, war die Freude groß, dass ihr Kandidat Onay alle Chancen hat, in eine zu erwartenden Stichwahl einzuziehen. „Da ist in der Stichwahl noch alles drin“, sagte Janssen. Das Ergebnis der Umfrage werde „sehr, sehr viel Schwung für den Schlussspurt bringen“, sagt Kura. „Die Umfrage ist ein gutes Signal, dass mit Belit Onay ein Neuaufbruch im hannoverschen Rathaus möglich ist.“

Wundrak : „Messe Umfragen keine Bedeutung bei“

Hinter den drei Kandidaten mit Stimmenanteilen von mehr als 20 Prozent war der AfD-Bewerber, der frühere Bundeswehrgeneral Joachim Wundrak, mit 7 Prozent auf dem vierten Rang gelandet. „Ich messe Umfragen nicht allzu viel Bedeutung bei“, erklärte er. Er werde noch die eine oder andere Veranstaltung besuchen und dabei die echten Probleme der Stadt thematisieren. Die parteilose Kulturmanagerin Iyabo Kaczmarek, die 5 Prozent erreichte, bezweifelte, dass die Erhebung repräsentativ sei. Fünf Kandidaten – Jessica Kaußen (Linke), Adam Wolf (Piraten), Catharina Gutwerk und Julian Klippert (beide Satirepartei Die Partei) und die Einzelbewerberin Ruth Esther Gilmore – hatten insgesamt 11 Prozent unter sich aufgeteilt.

Wenn es zur erwarteten Stichwahl kommt, geht diese 14 Tage nach dem ersten Durchgang über die Bühne: am Sonntag, 10. November.

Von Bernd Haase und Michael B. Berger