Hannover

Er strahlt aus allen Poren. „Guten Tag“, sagt er zu der älteren Dame. „Darf ich Ihnen einen Apfel schenken?“ Die Frau lächelt erst, wirkt dann irritiert: Da verschenkt jemand Obst? „Ich bin Marc Hansmann“, sagt Marc Hansmann und drückt ihr einen Wahlkampfflyer in die Hand. „Ich möchte Oberbürgermeister werden.“ Die Mundwinkel der Frau sacken ab. „Ach so.“ Er lächelt sie immer noch an. Da nickt sie ihm aufmunternd zu und wendet sich zum Gemüsestand.

OB-Wahlkampf, heiße Phase. Marc Hansmann, seit 30 Jahren in der SPD, ehemaliger Stadtkämmerer, derzeit ohne Bezüge freigestelltes Stadtwerke-Vorstandsmitglied, ist auf dem Markt auf dem Moltkeplatz unterwegs. Ein kleiner Tross Jungsozialisten unterstützt ihn, reicht Werbematerial an, sorgt für Nachschub an Äpfeln.

Was an Hansmann sofort auffällt: das Jungenhafte. Er ist Jahrgang 1970, wirkt aber nicht wie fast 50. Das liegt nicht nur an roter Windjacke und blauem Schal, nicht nur daran, dass sein Haar bloß an den Rändern leicht mit Grau überstäubt ist. Es liegt an seinen Bewegungen. Er ist schnell, zielstrebig, energisch. Und sein Lächeln hat nur ganz selten etwas Mechanisches, sondern es kommt tatsächlich aus den Augen, auch nach 40-mal „Guten Tag, ich bin Marc Hansmann“.

Kokett? Arrogant? Nachdenklich?

Es hält nur nicht lange. Der nächste potenzielle Wähler muss angesprochen werden, mit neuem Lächeln. Auf seinem Flyer sieht er noch jünger aus als sonst schon. Von einem Mann darauf angesprochen, sagt Hansmann grinsend: „Das Bild ist nur ganz wenig bearbeitet. Aber es sieht mir doch ähnlich, oder?“ Manchmal, scheint es, ist er ein wenig kokett.

Kennt er die Rathausaffäre nur aus der Zeitung? SPD-Kandidat Marc Hansmann sucht das Gespräch und verteilt Äpfel. Quelle: Tim Schaarschmidt

Es gibt Menschen, die Hansmann für arrogant halten. Weggefährten, Beobachter, Genossen schätzen ihn sehr unterschiedlich ein, es fallen Vokabeln wie „angstfrei“ und „nachdenklich“, „lausbubenmäßig“ und „fachlich sehr gut“. Aber auch: „Einzelgänger“. Hansmann ist kein Fußballfan, kein Mannschaftsspieler. Manche sagen, er sei dünnhäutig. Nicht alle trauen ihm zu, das rotdurchwirkte Rathaus wirklich zu reformieren. Und dass er sagt, er kenne die Rathausaffäre nur aus der Zeitung, glaubt ihm auch nicht jeder.

An diesem Tag auf dem Moltkeplatz mit dabei: Herbert Schmalstieg, der frühere Ewigkeitsoberbürgermeister. Er ist 76 inzwischen, hat sich ein paar neue Falten zugelegt, sammelt nach wie vor Sympathien mit seiner Mischung aus Zugewandtheit und Autorität: „Kennen Sie schon Dr. Hansmann? Er soll mein Nachfolger werden.“ Waren nicht noch zwei dazwischen, Stephan Weil, Stefan Schostok? Egal, keiner fragt. Es geht hier nicht um Details.

Schmalstieg wirbt

Es geht auch nicht im eigentlichen Sinn um Politik, sondern überwiegend um das Erzeugen von Wohlgefühl: Lächeln, Äpfel verschenken, den Flyer mitgeben fürs Späterlesen. Schmalstieg deutet bei jeder Gelegenheit auf Hansmann und sagt: „Der kann das.“ Das reicht. Manche Menschen gehen zwar gleich weiter, manche grummeln „Nö“, aber die Leute, die sich auf Apfel und Flyer einlassen, nehmen mit: Netter Kerl, was Ordentliches gelernt, ist ja Doktor, und wenn Schmalle (so nannte man den Grandseigneur früher) sagt, der kann’s, dann kann er‘s.

Am Blumenstand erteilt Schmalstieg seinem potenziellen Nachnachnachfolger noch einen Rat fürs Leben, nämlich den, seiner Frau regelmäßig Blumen mitzubringen. Hansmann lächelt und murmelt etwas in den Windjackenkragen: Seine Frau mag keine Schnittblumen.

Was bei Hansmann nicht so oft zu sehen ist: die Familie. Er erzählt ab und zu, auch vor Publikum, was seine Tochter gerade interessiere, was seine Frau zu einem politischen Problem sage. Aber er tut das nur themenbezogen. Er würde seine Familie nicht ausstellen, nicht auf Wahlplakate kleben. Als seine Tochter klein und er noch Kämmerer war, ist Hansmann in Elternzeit gegangen, fünf Monate lang. So was machen Kämmerer sonst nicht. Später an diesem Tag, als die Zeiger sich 21 Uhr nähern, sagt er, er müsse jetzt nach Hause, seiner Tochter „ Harry Potter“ vorlesen. So setzt man auch Maßstäbe.

Schostok ist vergessen

Der Moltkeplatz ist nur einer von sechs Terminen. Hansmann hat sich morgens die Sorgen des Fairkaufhauses angehört, hat mit Betriebsräten von Kaufhof und Karstadt geredet, besucht den Mühlenberger Markt, tingelt durch Geschäfte an der Langen Laube, spricht abends (dann im blauen Anzug) auf einem Empfang für handverlesene Vertreter der hannoverschen Sozialszene. Wo auch Ministerpräsident Stephan Weil zum Lob des Kandidaten („Er brennt für Hannover“) beiträgt. Viele Termine, oder? Hansmann feixt: Er habe auch schon mal 13 an einem Tag geschafft.

Für welche Politik steht Marc Hansmann? Der SPD-OB-Kandidat hat sich aus dem reichen Fundus an sozialdemokratischen Positionen drei herausgesucht, die ihn besonders umtreiben. Der Misere auf dem hannoverschen Wohnungsmarkt beispielsweise will er unter anderem mit 20000 neugebauten Wohnungen in zehn Jahren begegnen. Beim Klimaschutz setzt er auf mehr Radverkehr, Biomasse im Kraftwerk Stöcken und mehr E-Mobilität. Das 365-Eure-Jahresticket sieht er skeptisch, aber vielleicht lässt er sich noch überzeugen. Der dritte wichtige Punkt: bessere Kita-Betreuung, kein Kind ohne Schulabschluss, Bekämpfung der Kinderarmut. Seine früheren nassforschen Attacken gegen Kultureinrichtungen aus seiner Kämmerer-Zeit, etwa gegen den Anbau des Sprengel-Museum, verfolgt Marc Hansmann heute nicht mehr. Er will jetzt sogar ein eigenes Kulturdezernat schaffen.

Der Anlass für die Wahl, die Rathausaffäre und der Rücktritt von Stefan Schostok, spielen in vielen Dialogen unter SPD-Leuten, aber in keinem Gespräch mit Wählern eine Rolle. Die Bürger scheinen ihn schon vergessen zu haben. Bei den Sozialdemokraten hört man viel Zorn auf den (so heißt es) entscheidungsunfähigen, beratungsresistenten Ex-OB. Der in solchen Dingen schweigsame Schmalstieg sagt: „ Schostok war ein sehr liebenswerter Mensch.“ Dann redet er nicht weiter, und das, was er nicht sagt, ist das, was er sagt.

Was bei Marc Hansmann bislang weitgehend im Verborgenen lag: seine Kindheit. Der Lebenslauf, den die SPD verbreitet, beginnt 1991 mit dem Studium. Auf Hansmanns Internetseite steht aber, dass er weiß, was es heißt, wenn der Strom abgestellt wird, weil das Geld alle ist. Wieso weiß er das? Wie waren seine Eltern, was hat ihn geprägt?

Wie es ist, arm zu sein

Hansmann schiebt, es ist gerade Wahlkampfpause, die Espressotasse auf dem Cafétisch herum, bevor er sich entschließt zu erzählen. Während seiner ersten Jahre lebte die Familie in Osnabrück, und er hat nahezu keine Erinnerung daran, bis auf: Der Vater hat oft schlecht gerochen und dann lange geschlafen und ständig die Arbeit gewechselt.

Marc Hansmanns Vater war Alkoholiker. Hansmann beschreibt ihn als liebevoll, aber schwach, und dass die Mutter versuchte, Konflikte zu umgehen. „Vielleicht war Herbert Schmalstieg deswegen fast wie eine Vaterfigur für mich“, überlegt er. Mitgenommen von damals hat er aber das Glück, drei große Schwestern zu haben. „Wahrscheinlich mag ich deswegen starke Frauen“. Und: Er trinkt keinen Alkohol.

Man darf schlussfolgern: Er wollte raus aus all dem, wollte was werden. Er wollte, was jeder Mensch braucht, was sein Vater ihm aber nicht geben konnte: beachtet werden. War es also auch ein Schritt zum Erwachsenwerden, dass er schon vor vielen Jahren einmal chancenlos gegen Schmalstieg antrat, als es innerhalb der SPD um die OB-Kandidatur ging?

Vor allem aber möchte Hansmann nicht, dass Kinder wissen, wie es ist, arm zu sein. Das treibt ihn um. Das will er ändern. Vielleicht auch im Rathaus.

Von Bert Strebe