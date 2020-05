Hannover

Für Markus Schmidt kam die Aufhebung der Quarantänevorschriften für Rückkehrer aus dem Ausland genau zum richtigen Zeitpunkt. Der Projektmanager hat zwei Monate in Dubai gearbeitet – und dort fast nie einen Fuß vor die Tür gesetzt. Sonnabend ging sein Flugzeug zurück in die Heimat, Montag wollte er sich beim Gesundheitsamt Hannover melden. „Das habe ich gelassen, als ich vom Urteil des Oberverwaltungsgerichts gelesen habe.“

Projektmanager Markus Schmidt ist frisch aus Dubai zurückgekehrt. Quelle: privat

Anzeige

Eigener Raum in Bürogemeinschaft

Nun sitzt der 48-Jährige wieder in seiner Bürogemeinschaft in der List in einem eigenen Raum – und hält Abstand. Schmidt hätte allerdings auch keine ernsthaften Einwände gegen eine zweiwöchige Quarantäne im Homeoffice in der eigenen Wohnung gehabt. „Natürlich ist es viel angenehmer, sich frei zu bewegen. Aber es spricht nichts gegen Vorsicht.“ Aus dem Emirat Dubai ist Schmidt ein viel strikteres staatliches Vorgehen gewohnt als in Deutschland. Als Projektleiter für eine Firma bereitet er dort die Expo 2020 mit vor, die erst 2021 stattfindet. Wegen Verdachtsfällen auf der Baustelle ging Schmidt zweimal in Quarantäne.

Weitere HAZ+ Artikel

Bewegungsfreiheit in Dubai stark eingeschränkt

Doch auch außerhalb dieser Phasen war seine Bewegungsfreiheit einige Zeit stark eingeschränkt. Nachts waren nur Lieferverkehr und Taxen erlaubt. Tags musste Schmidt wie alle anderen Einwohner per SMS eine Erlaubnis beantragen, wenn er aus dem Haus wollte. „Die kam binnen einer Minute.“ Die Kontrolle der Autofahrer ist nach Schmidts Einschätzung lückenlos: Blitzer erfassen die Bewegungen. Fehlt die Erlaubnis zum Ausgang, hagelt es Strafen. Der Hannoveraner verließ allerdings selten die Wohnung, ließ sich alles liefern, was er brauchte und arbeitete im Homeoffice. „Subjektiv habe ich mich angesichts der Krankheit dort sicherer gefühlt, denn die Regelungen waren klarer und stringenter als hier.“

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 6 Uhr im E-Mail-Postfach.

Lesen Sie auch

Von Bärbel Hilbig