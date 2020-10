Hannover

Lieber ins Krankenhaus und dann ins Gefängnis, als obdachlos und krank: Das hat sich offenbar ein gesuchter Serienstraftäter gedacht und sich möglicherweise deshalb am Sonnabendabend am Hauptbahnhof in Hannover der Bundespolizei gestellt. Die Gründe für das überraschende Auftauchen des wegen etlicher schwerer Delikte verurteilten Mannes seien zwar unklar, sagt Bundespolizeisprecher Martin Ackert. Der 47-Jährige sei aber nach seinem Besuch auf der Wache mit gesundheitlichen Problemen in ein Krankenhaus gebracht worden, berichtete Ackert auf Nachfrage der HAZ. Gegenüber den Beamten habe der Straftäter zuvor angegeben, gesucht zu werden.

Nach seiner Behandlung muss der zurzeit ohne festen Wohnsitz lebende Mann eine noch nicht verbüßte Freiheitsstrafe absitzen. Laut Ackert sind im Fall des 47-Jährige noch insgesamt 632 Tage im Gefängnis fällig. Bei dem in Celle geborenen Obdachlosen handelt es sich zweifellos um einen Schwerverbrecher: Nach ihm wurde mit zwei Haftbefehlen der Staatsanwaltschaften Celle und Hannover gefahndet. Laut Bundespolizei wurde er wegen zahlreicher Delikte verurteilt – unter anderem wegen erpresserischen Menschenraubes, besonders schweren Raubes, Körperverletzung, Sachbeschädigung und mehrerer Fälle des gewerbsmäßigen Diebstahls.

Von Ingo Rodriguez