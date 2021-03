Obdachlose: Erstes Housing-First-Projekt in Hannover startet

Hannover

Seit zwei Jahren muss Detlev L. in Hannover bereits auf der Straße leben. Seinen Stammplatz, sein „Zuhause“, hatte der 56-Jährige zuletzt an der Georgstraße gegenüber der Oper vor dem Geschäft des Kaffeeherstellers Nespresso. Obwohl der Luxus in den Läden und das Elend auf der Straße an diesem Ort einen besonders harten Kontrast bilden, fühlte er sich offenbar einigermaßen wohl, nicht zuletzt, weil Mitarbeiter aus dem Nespresso-Geschäft – so berichtet er es jedenfalls Straßensozialarbeitern – ihn manchmal mit Kaffee und anderen Dingen versorgten.

Sechs der ehemals Obdachlosen sind Frauen

Dennoch: Auf Hilfe dieser Art wird der Mann, der schon häufiger obdachlos war, künftig nicht mehr angewiesen sein. Denn er gehört zu den 15 Bewohnern eines neuen, ganz besonderen Wohnungslosenprojekts in Hannover. Menschen, die seit mindestens einem Jahr in Hannover auf der Straße oder in Notunterkünften leben – darunter auch Alkohol- und Drogenabhängige und psychisch Kranke, erhalten ohne Vorbedingungen eine Wohnung in einem Neubau im Karl-Imhoff-Weg. Es ist zugleich eine Chance, ihr Leben dauerhaft zu stabilisieren. Sechs von ihnen sind Frauen. Mehr als fünfzig Bewerbungen hatte es nach Angaben von Erik Haß, Geschäftsführer der Sozialen Wohnraumhilfe und Generalmieter, gegeben. Im Laufe des Monats sollen die Mieter einziehen.

Hell und freundlich sind die Miniappartements, die OB Belit Onay jetzt mit Initiator Eckhart Güldenberg und Regionssozialdezernentin Andrea Hanke (Bild von rechts nach links) besichtigte. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Kurz zuvor besichtigten jetzt Oberbürgermeister Belit Onay und die Sozialdezernentinnen von Stadt und Region, Sylvia Bruns und Andrea Hanke, das Vorzeige-Projekt. Es kombiniere zwei wichtige Bereiche - Wohnen und individuelle Betreuung – und sei ein wichtiger Baustein im Kampf gegen Wohnungslosigkeit in Hannover, sagte Onay. Ziel sei, vielfältige Angebote zu schaffen. Das von zwei Sozialpädagogen betreute Modellprojekt läuft zunächst über drei Jahre, es ist nach Angaben der Initiatoren des Projekts, der Stiftung „Ein Zuhause“, das erste Projekt nach dem „Housing-First“-Prinzip in Norddeutschland.

Die Nettokaltmiete für die rund 35 Quadratmeter großen Einzimmerwohnungen soll 200 Euro betragen. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Die Idee: „Wir geben dem Menschen mit einer eigenen Wohnung Sicherheit“ sagt Stiftungsrat Andreas Sonnenberg. In einem zweiten Schritt könnten in jedem Einzelfall Probleme angegangen werden. Die Bewohner erhielten einen festen Mietvertrag, sagt der Vorsitzende der Stiftung „Ein Zuhause“, Eckart Güldenberg. Die Mieterbetreuung sei freiwillig. Das Projekt wurde mit Zuschüssen von Stadt und Region Hannover sowie einem Darlehen des Landes gefördert. Die Nettokaltmiete für die rund 35 Quadratmeter großen Einzimmerwohnungen beträgt 200 Euro betragen, eine 45 Quadratmeter große Wohnung kostet 250 Euro. Güldenberg betonte überdies, dass viele Sponsoren und Partner aus Hannover geholfen hätten, das Projekt zu ermöglichen. Partner seien die Soziale Wohnraumhilfe gGmbH, die Dachstiftung Diakonie und Treuhänder Werkheim e.V.“. Wichtige Sponsoren seien die evangelisch-lutherische Kirche, die Marktkirchengemeinde, verschiedene Wohnungsunternehmen und die Udo und Ricarda Niedergerke-Stiftung.

Von Jutta Rinas