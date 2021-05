Obdachlose dürfen in Hannover nicht mehr unter den Karstadt-Arkaden lagern

Hannover

Vor allem seit dem harten Corona-Winter halten sich viele obdachlose Menschen in Geschäftseingängen und unter Arkaden wie am leerstehenden Karstadthaus auf. Doch vor dem großen ehemaligen Kaufhaus dürfen sie nun nicht länger lagern. Anfang der kommenden Woche werde das Camp geräumt, sagte Sozialdezernentin Sylvia Bruns im Sozialausschuss. Man habe lange versucht, mit den Wohnungslosen ins Gespräch zu kommen und Alternativen für sie zu finden. Auch bis zu dem bereits feststehenden Räumungstermin würden die städtischen Sozialarbeiter dies weiter versuchen. Während der coronabedingten Kontaktbeschränkungen im Lockdown und der schwachen Frequentierung der Innenstadt sei es tolerierbar gewesen, dass Obdachlose unter den Karstadt-Arkaden wettergeschützt übernachteten. Mit der zunehmenden Belebung der Innenstadt sei dies nicht mehr möglich: „Es ist immer eine Gratwanderung, wie man mit so einer Situation umgeht“, sagte Bruns. „Aber es müssen sich alle Menschen in Hannover wohlfühlen“.

Schon Mitte März gab es das Gerücht von einer Räumung

Die Arkaden bieten zumindest minimalen Schutz vor Regen, Sturm und Schnee. Dass die Stadt das auf Dauer nicht tolerieren würde, war schon länger klar. Schon Mitte März hatte es das Gerücht gegeben, das Camp werde geräumt.Damals war von Seiten der Stadt davon die Rede, dass die Verschmutzungs- und Vermüllungszustände nicht mehr akzeptabel seien. Ein Sprecher betonte aber, dass es weder im Bereich Karstadt noch sonstwo im Innenstadtbereich eine Räumung gegeben habe. Die Menschen seien lediglich regelmäßig darauf hingewiesen, dass dieser Ort absehbar nicht mehr als Bleibe dienen könne. Daraufhin hat eine Handvoll Personen den Ort samt Zelten verlassen.

CDU-Ratsfraktion moniert Verdreckung und Bettelei

Offenbar sind einige geblieben, andere zurückgekommen. Der sozialpolitische Sprecher der CDU-Ratsfaktion, Hannes Hellmann, jedenfalls konstatierte in dem Ausschuss, sämtliche Eingänge und überdachte Bereiche unter den Karstadt-Arkaden in der Georgstraße würden von Obdachlosen vermehrt als Schlafplätze genutzt. Damit einher gehe eine erhebliche Verdreckung durch menschliche Ausscheidungen – verbunden mit dem entsprechenden Geruch. Auch komme es durch die sich dort aufhaltenden Personen zur Belästigung von Passanten und aggressiver Bettelei.

Dennoch: Eine Großstadt müsse das aushalten, sagte Dirk Machentanz von den Linken und forderte, dass sie bleiben müssten.

Zwei obdachlose Frauen wollen nicht weichen

Der Zustand sei untragbar, findet dagegen Martin Prenzler, Geschäftsführer der City-Gemeinschaft, auf Anfrage. Es gebe Obdachlose unter den Arkaden, die sehr ordentlich mit ihrem Platz und ihrer Habe umgingen. Zwei von ihnen bekämen seines Wissens in Kürze einen Platz in einem Housing-First-Projekt. Aber es gebe auch andere, bei denen das mitnichten der Fall sei. Vor allen zwei obdachlose Frauen wollen offenbar trotz aller Hilfsangebote nicht weichen.

Reinhold Fahlbusch von der Obdachlosen-Initiative „Stimme der Ungehörten“ (Stidu), fordert, die Obdachlosen in einer städtischen Unterkunft unterzubringen oder, wenn sie dies nicht wollten, zumindest sicherzustellen, dass sie im Zuge der Räumung nicht auch noch ihr Hab und Gut verlieren. Man wolle die Sachen in einem der älteren Tiny-Houses unterstellen, die die Stadt in Verwahrung habe, sagte Bruns.

