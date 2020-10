Hannover

Ausgerechnet jetzt, mit Beginn der kälteren Jahreszeit, beendet die Stadt Hannover ein Erfolgsprojekt in Sachen Unterkunft für Obdachlose. Die Notunterbringung von wohnungslosen Menschen in Zeiten der Corona-Pandemie im Naturfreundehaus endet am 15. Oktober. Daran gibt es heftige Kritik. Laut Caritas geht damit nicht nur ein erfolgreiches Modell zur Integration wohnungsloser Menschen zu Ende. Ihnen werde „im bevorstehenden Winter ein wichtiger Schutzraum vor Kälte und Ansteckung genommen“.

Menschen ohne Obdach wie Heidi O. und Sascha L. haben im Naturfreundehaus eine neue Perspektive entwickelt. Quelle: Harald Koch/epd

Anzeige

Der Hintergrund: Die Verwaltung hatte in dem Gästehaus nahe der Eilenriede Obdachlose einquartiert. Zuvor waren seit April dieses Jahres schon die Jugendherberge Hannover und das Hotel Central zu demselben Zweck umfunktioniert worden. Corona-Krise und Schließungen von Betreuungseinrichtungen hatten das Leben auf der Straße enorm erschwert. Womit niemand rechnete: Gar nicht so wenige der Wohnungslosen stabilisierten sich mithilfe dieser Kooperation von Stadt, Region, Land und Betreiber Caritas, fanden zumindest ein Stück weit wieder in einen normalen Alltag zurück. Als Mitte August der Umzug ins Naturfreundehaus stattfand, musste die Stadt noch 45 von ursprünglich 100 Personen unterbringen. Alle anderen hatten eine Wohnung oder eine betreute Wohngruppe gefunden.

28 Wohnungslose noch nicht untergebracht

Die etablierten Anlaufstellen für Obdachlose seien auf die aktuellen Herausforderungen vorbereitet, Hygienekonzepte angepasst worden. Deshalb lasse man das Nothilfeangebot im Naturfreundehaus auslaufen, heißt es jetzt vonseiten der Stadt. Die 28 verbliebenen Wohnungslosen versuche man noch unterzubringen. Die guten Erfahrungen mit der Corona-Notunterbringung wollten Stadt und Region in ein Modellprojekt einfließen lassen. Die Frage ist aber, warum dies zeitlich nicht direkt an die Nothilfe anschließt. Ein Konzept von Caritas und Diakonie liegt der Verwaltung nach Angaben der Caritas seit Langem vor. „Warum setzt sich die Verwaltung nicht mit den Trägern an einen Tisch?“, fragt auch Reinhold Fahlbusch vom Verein Stimme der Ungehörten. Seit Monaten könne man sich mit dem Thema beschäftigen, jetzt sei die Lösung immer noch fern.

Modellprojekt ins Jahr 2021 verschoben

Tatsächlich sollte bereits im September im städtischen Sozialausschuss über das Modellprojekt mit dem komplizierten Namen „Plan B – OK“ abgestimmt werden. Im letzten Moment wurde es von der Tagesordnung genommen. Start des Modellprojekts soll jetzt im nächsten Jahr sein. Der erste Winter unter Corona-Bedingungen ist dann möglicherweise schon wieder vorbei.

Von Jutta Rinas