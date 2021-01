Hannover

Mitte November hat der neue Tagesaufenthalt für Obdachlose im ehemaligen Schulzentrum an der Petit-Couronne-Straße in Ahlem eröffnet. Der Ort bietet Platz für 50 Personen und ist montags bis sonntags von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Doch die Wahl des Standorts ist auch auf Kritik gestoßen, da sich einige Initiativen und Politiker eine zentralere Lage gewünscht hätten.

Aktuell wird lediglich das Erdgeschoss des alten Schulzentrums genutzt. Es gibt zwölf Aufenthaltsräume, einen Essensbereich, in dem es kostenlose warme Getränke und eine vom Deutschen Roten Kreuz gespendete warme Mahlzeit gibt. Neben Tagesschlafplätzen stehen ein Ruheraum und ein geschützter Raum für Frauen zur Verfügung. Die Besucher können sich im Tagestreff duschen, ihre Wäsche waschen, Kleiderspenden abholen sowie den Bücherverleih und das WLAN nutzen. Auch Menschen mit Hunden sind willkommen. Der Tagestreff kann ohne Anmeldung und kostenlos aufgesucht werden. Dort werden auch sozialpädagogische Begleitung und eine Gesundheitssprechstunde angeboten.

Anzeige

Auslastung liegt bei bis zu 80 Prozent

Im November und Anfang Dezember habe die Auslastung noch bei 40 bis 60 Prozent gelegen, sagt die städtische Bereichsleiterin der Unterbringung, Sarah Arki. Mittlerweile sind die Besucherzahlen leicht gestiegen, die Auslastung liegt nun bei 60 bis 80 Prozent. Genutzt werde der Tagesaufenthalt sowohl von Menschen aus städtischen Notschlafstellen, aber auch von anderen Obdachlosen, sagt Arki. Auch die Bereiche für Nutzer mit Hunden würden in Anspruch genommen werden.

Die Besucher können sich im Tagestreff duschen, ihre Wäsche waschen, Kleiderspenden abholen sowie den Bücherverleih und das WLAN nutzen. Quelle: Tim Schaarschmidt

Kritik von der Initiative „Sonst besetzen wir“

Bezogen auf den Standort hatte es unter anderem Kritik von der Initiative „Sonst besetzen wir“ gegeben. Die Betroffenen würden „weiter an den Rand der Stadt gedrängt“ und das Gebäude sei zumindest von außen in keinem guten Zustand.

„Das Gebäude weist von außen optische Mängel auf, die Räumlichkeiten sind jedoch in einem guten Zustand“, so Stadtsprecherin Michaela Steigerwald. Da das Gebäude bereits im Vorfeld für die Flüchtlingsunterbringung genutzt wurde und weiter aktiv als Reservestandort vorgehalten wurde, habe die Stadt schnell reagieren und den Standort kurzfristig zur Nutzung als Tagesaufenthalt für Obdachlose herrichten können. Für das Gebäude habe zudem seine Größe gesprochen, in dem trotz der Hygiene- und Abstandsregelungen eine größtmögliche Anzahl an Nutzern zulässig sei.

Stadt stellt Shuttlebusbetrieb wieder ein

In einem offenen Brief hatte Reinhold Fahlbusch, erster Vorsitzender des Vereins Stimme der Ungehörten kritisiert, dass die Obdachlosen zum Beispiel von der Nachtschlafstelle am Alten Flughafen zweieinhalb Stunden zu Fuß laufen müssten. Die Stadt hatte zunächst einen Shuttlebus für die Obdachlosen eingesetzt. Da der Bus aber nur zu 25 Prozent genutzt worden und das wechselnde Klientel auf anderen Wegen in die Unterkunft gekommen war, stellte sie den Shuttlebusbetrieb ein.

„Das Gebäude weist von außen optische Mängel auf, die Räumlichkeiten sind jedoch in einem guten Zustand“, sagt Stadtsprecherin Michaela Steigerwaldt. Quelle: Tim Schaarschmidt

„Bereits von Beginn an wurden zusätzlich zu dem kurzzeitig eingesetzten Shuttlebus Einzelfahrkarten an die Obdachlosen herausgegeben, um eine Anreise mit dem ÖPNV zum Tagesaufenthalt Ahlem und zurück in die Notunterkunft Alter Flughafen oder andere Notschlafunterkünfte oder zu alternativen Zielen zu gewährleisten“, sagt Stadtsprecherin Steigerwald. Die Umstellung auf die Fahrkartenausgabe habe keinen Einfluss auf die Zahl der Nutzer gehabt.

Lob und Fragen vom Bezirksrat

In der jüngsten Sitzung des Bezirksrats Ahlem-Badenstedt-Davenstedt begrüßte Reinhard Hirche (AfD), dass den Obdachlosen geholfen werde. Allerdings sieht er den Standort kritisch und wünscht sich eine zentrumsnahe Unterbringung. Zudem kritisierte Hirche, dass die Obdachlosen nach 16 Uhr wieder auf sich allein gestellt seien. Dem widersprach die städtische Bereichsleiterin Arki. Die Obdachlosen könnten ab 17 Uhr in die Notschlafstellen kommen.

„Ich freue mich über das Angebot, wenn es auch zunächst ein Tropfen auf den heißen Stein ist, aber es ist ein guter Schritt“, sagte die SPD-Fraktionsvorsitzende Kerstin Klebe-Politze. Sie sei froh, dass die zuständigen Sozialarbeiter ihre Arbeit vorab bei den Anwohnern vorgestellt haben.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Volker-Udo Höhne von der CDU wollte im Bezirksrat wissen, was passiert, wenn 51 Personen in den Tagesaufenthalt kommen wollen und ob ein Ausbau der Einrichtung für Schlafplätze angedacht werde. Eine solche Ausweitung des Angebots im alten Schulzentrum sei nicht geplant, da die Auslastung der vorhandenen städtischen Notschlafstellen bei 60 Prozent liege, antwortete Arki. Falls mehr als 50 Personen kämen, könne man bei Bedarf mehr Plätze zur Verfügung stellen, fügte sie hinzu. Die anderen Etagen seien allerdings noch nicht möbliert.

Von Lisa Eimermacher