Diebe sind ausgerechnet am Tag vor Heiligabend in ein hannoversches Hilfsprojekt für Obdachlose – das Bollerwagen-Café an der Hagenstraße – eingebrochen und haben eine größere Summe Bargeld und Wertgegenstände gestohlen. Die Unbekannten raubten nicht nur eine Weihnachtsdose des Vereins mit Spenden. Viel schlimmer noch: Sie entwendeten auch Geld, das für die Auslagen der ehrenamtlichen Helfer eines Weihnachtsessens für Obdachlose am ersten Weihnachtstag bestimmt war. „Das ist ein Schlag gegen die Menschlichkeit. Die Obdachlosen sind doch nun wirklich die Ärmsten der Armen“, sagt Sandra Lüke, Initiatorin des Bollerwagen-Cafés am Montag. Die 52-Jährige weiß bislang nicht, wie sie ihren Helferinnen und Helfern das Geld zurückgeben soll. Der Schock ist ihr vier Tage nach dem Einbruch immer noch deutlich anzumerken.

Verein versorgt rund 1300 Bedürftige monatlich

Rund 1300 Bedürftige versorgt Sandra Lüke mit ihrem Team mittlerweile jeden Monat mit ihren Bollerwagen-Café. Seit 2015 gibt es das Projekt. Jeden Dienstag stehen die Ehrenamtlichen von circa 16 bis 18 Uhr hinter dem Hauptbahnhof in der Passerelle vor dem „Mecki“-Laden. „Wir verteilen Essen, Getränke, Kleidung“, sagt die 52-Jährige. „Für viele Menschen auf der Straße geht es gerade im Winter ums blanke Überleben.“ Lükes Team hilft auch bei Behördengängen, Formalitäten und Übersetzungen, besucht Bedürftige in allen Stadtteilen Hannovers. Für den 25. Dezember hatte sich der Verein bei der Stadtverwaltung gemeldet, um Obdachlosen Essen und zumindest in der Zeit von 12 bis 18 Uhr ein Dach über dem Kopf zu bieten – eine einmalige Aktion. „Am 24. Dezember hatten viele Einrichtungen geöffnet, am 25. Dezember fast niemand“, sagt Lüke. „Diese Versorgungslücke wollten wir schließen.“

Der Verein mietete im selben Gebäude an der Hagenstraße, in dem das Büro sowie die Lager- und Produktionsstätte des Vereins untergebracht sind, einen 80 Quadratmeter großen, leer stehenden Raum und richtete ihn für das Weihnachtsessen her. Am 23. Dezember verließ Lüke gegen 12.30 Uhr ihr Büro, um letzte Erledigungen zu machen. Gegen 18.20 Uhr kam sie zurück und bemerkte, dass die Haustür des Wohnhauses aufgehebelt war. Die gut gesicherte Tür zur Lager- und Produktionsstätte des Vereins wurde mit massiver Gewalt aus den Angeln gerissen, die Bürotür aufgehebelt und beschädigt. Auch die Kellerräume des Vereins verwüsteten die Diebe, entwendeten, was ihnen wertvoll erschien. Lüke verständigte die Polizei. Die ermittelt nach Angaben einer Polizeisprecherin wegen eines besonders schweren Falls von Diebstahl und sucht nach Zeugen. Wer am 23. Dezember in der Zeit zwischen 12.30 und 18.20 Uhr an der Hagenstraße etwas Verdächtiges gesehen hat, soll sich bei der Polizeidirektion Mitte unter Telefon (05 11) 1 09 28 15 melden.

Bollerwagen-Café braucht jetzt selbst Unterstützung

Trotz des Schocks und der zusätzlichen Arbeit: Das Weihnachtsessen für die Obdachlosen am ersten Weihnachtstag auszurichten, ließ sich das Team des Bollerwagen-Café nicht nehmen. „Wir haben das gerockt, damit die Menschen nicht auf der Straße sein müssen. Gerade an so einem Festtag herrscht dort besonders viel Melancholie und Traurigkeit“, sagt Lüke. Hirschgulasch mit Rotkohl und Klößen bereiteten sie zu oder wahlweise Gemüseauflauf. Belegte Brötchen gab es und Getränke. 96 Bedürftige machte das Team des Bollerwagen-Cafés für ein paar Stunden froh. Jetzt braucht es selber finanzielle Unterstützung. Wer helfen will, kann sich unter der Telefonnummer (0152) 01797315 melden.

Von Jutta Rinas