Mehrere Experten äußerten sich in der Bezirksratssitzung Döhren-Wülfel zur Thematik einer höheren Verkehrssicherheit. Dabei wurden zahlreiche Aspekte angesprochen. Was den Politikern am Schluss fehlte, war eine Modellrechnung anhand einer kleineren Kreuzung in Döhren-Wülfel.