Die Stadt Hannover will das Gebäude einer ehemaligen Solarfirma in Bornum an der Nenndorfer Chaussee als Notschlafstelle für bis zu 250 Flüchtlinge oder bei Bedarf auch für Obdachlose herrichten. Es wird die größte Notunterkunft in Hannover sein. Der Bauausschuss hat dem Vorhaben am Mittwoch mehrheitlich zugestimmt, die Grünen pochen aber darauf, dass die vom Rat beschlossenen Mindeststandards für Notunterkünfte eingehalten werden. So sollen den Bewohnern Räume von mindestens sechs Quadratmetern zur Verfügung stehen sowie abschließbare Schränke.

Kritiker befürchten Massenunterkunft

Zu Beginn der Sitzung melden sich Kritiker zu Wort. Reinhold Fahlbusch vom Verein „Die Stimme der Ungehörten“ befürchtet, dass in Bornum eine Massenunterkunft entsteht ähnlich der Notschlafstelle am Alten Flughafen. „Die Menschen müssen würdevoll beherbergt werden“, betont Fahlbusch. Vertreter des Bauamts erwidern, dass die Planungen für die Notunterkunft in Bornum noch ganz am Anfang stünden. Zudem werde die Schlafstelle nur als „Reserve“ vorgehalten, etwa wenn die Zahl der Flüchtlinge, die Hannover zugewiesen werden, wieder steigt.

Standort nahe Mühlenberg nicht geeignet?

In der Ratspolitik erhebt sich ebenfalls Kritik. „Sowohl die Größe der Einrichtung als auch die dezentrale Lage halten wir nicht für zielführend“, sagt CDU-Baupolitiker Felix Semper. Auch die AfD meint, dass der Standort nahe dem sozialen Brennpunkt Canarisweg in Mühlenberg nicht geeignet sei.

Die Grünen stellen sich hinter den Plan der Verwaltung. „Das Vorhalten von Reserveplätzen begrüßen wir“, sagt Grünen-Baupolitikerin Elisabeth Clausen-Muradian. Der Bezirksrat Ricklingen hatte die Pläne der Stadt einstimmig abgelehnt.

