Hannover

Sein altes Leben hat er – kaum noch sichtbar – hinter seinem Bett verstaut. Ein Rucksack liegt da, ein Schlafsack, Handschuhe mit Fell. Dinge, die überlebenswichtig sind, wenn man gezwungen ist, auf der Straße zu leben. Aber Peter Neumann hat mittlerweile auch wieder andere Dinge um sich herum. Ein Teddy, eine Erinnerung an seinen Pflegesohn, ziert die Leuchte über dem Bett. Stolz zeigt er seinen Kleiderschrank, gleich als erstes, wenn man sein Zimmer im Jugendgästehaus an der Wilkenburger Straße betritt. Er öffnet ungefragt die Schranktüren, bietet an, einen Blick hinein zu werfen.

Zimmer mit Teddy: Peter Neumann, 69, hat es sich schön gemacht. Quelle: Samantha Franson

Es ist überdeutlich, wie wichtig es dem so schmächtigen, freundlichen Mann ist, den Eindruck zu zerstreuen, dass er, der ehemalige Wohnungslose, verwahrlost sein könnte. Tatsächlich: Handtücher, Hosen, Pullover sind fein säuberlich gefaltet, die Trainingshose hängt auf einem Bügel, draußen findet ein Bademantel Platz. So mancher gut situierte Jugendliche könnte sich eine Scheibe von Peter Neumanns Ordnungssinn abschneiden.

Ein beschaulicher Ort

Ordnung ist das halbe Leben. Peter Neumann, 69, kann endlich wieder nach diesem Prinzip im eigenen Zimmer leben. Quelle: Samantha Franson

Verwilderte Natur – Obstbäume, Sträucher, Wiesen, ein See – umsäumt das Jugendgästehaus Hannover an der Wilkenburger Straße. Es herrscht Stille, auf dem Spazierweg zu dem Gebäude kommen einem Schwäne entgegen. Dass gestrandete Menschen wie Neumann an diesem beschaulichen Ort – mitten im Winter – zur Zeit ein Einzelzimmer zur Verfügung haben, ist der Privatinitiative des Ehepaars Maria und Uwe Thomas Carstensen (MUT-Stiftung) zu verdanken. Die beiden Privatleute, die sich auch mit hohen Beträgen in der Stiftung des Ehepaars Ricarda und Udo Niedergerke engagieren, finanzieren das neue hannoversche „Housing-first-Projekt“, eine Art Anschlussprojekt nach der Unterbringung von Obdachlosen im Naturfreundehaus und in der Jugendherberge.

Gleich vier hannoversche Träger – AWO, Diakonie, die Selbsthilfe für Wohnungslose (SeWo) und Caritas – haben sich zusammengetan, um im Jugendgästehaus mit einer zeitlich begrenzten Unterbringung für Obdachlose die Kältemonate zu überbrücken. Bemerkenswert ist: Bereits Monate, bevor die Stadt im Oktober vergangenen Jahres das Naturfreundehaus räumte – und 17 Obdachlose auf die Straße setzte –, hatte der Trägerverein freie Zimmer angeboten. Die Stadt lehnte ab. Jetzt können 33 Wohnungslose bis Ende April 2021 an diesem naturverbundenen Ort leben, rund ein Drittel stammen aus Polen, 6 sind Frauen. 18 Jahre alt ist der jüngste Bewohner.

Übernachten in windgeschützten Kellereingängen

Der älteste, Peter Neumann, ist 69. Nach einem heftigen Streit mit seiner Lebensgefährtin ist der frühere Koch – angeblich nach 30 Jahren – aus der Wohnung geflogen und hat nicht wieder Fuß gefasst. In windgeschützten Kellereingängen hat er übernachtet, wenn Freunde keinen Platz in ihrer Wohnung für ihn hatten. In der städtischen Notunterkunft in der Schulenburger Landstraße war er untergebracht, jener Unterkunft also, der vor Jahren schon Enthüllungsjournalist Günter Wallraff ein miserables Zeugnis ausstellte und die in Hannovers Obdachlosenszene immer noch einen Ruf zum Gotterbarmen hat. Auch Neumann schimpft, wenn die Rede auf sie kommt: „So einen Dreck habe ich noch nie gesehen“, sagt er. Dass er jetzt im Jugendgästehaus leben dürfe, habe ihn „gerettet“.

Anne Wolter ( Diakonisches Werk) und Axel Fleischhauer ( SEWO e.V.) betreuen die Obdachlosen im Jugendgästehaus. Quelle: Samantha Franson

Das hat sicher auch damit zu tun, dass das Projekt im Jugendgästehaus etwas ganz Besonderes ist. Wenn Sozialarbeiter Axel Fleischhauer (Sewo) und Wohnungslosenhilfe-Koordinatorin Anne Wolter (Diakonisches Werk) davon erzählen, klingt es manchmal fast, als handele es sich um ein alternatives, selbstverwaltetes Wohnprojekt, wie man es von jungen und alten oder behinderten und nicht-behinderten Menschen kennt und nicht um eine Obdachlosenunterbringung.

Eine wöchentliche Hausrunde, in der alles besprochen wird, gibt es beispielsweise. Die Regeln für das Zusammenleben haben die Bewohner sich selbst gegeben: Ab 22 Uhr ist Nachtruhe, Rauchen auf den Zimmern ist verboten, Alkohol erlaubt. Auch Menschen mit Alkoholsucht sollen eine Chance bekommen. Die Bewohner entschieden sogar, wie viele Obdachlose einziehen durften. Mehr als 30 Menschen seien schon „eine Hausnummer“, sagt Fleischhauer, aber die einhellige Meinung sei gewesen, dass so viele wie möglich profitieren sollten.

Sicherheitsdienst kommt nur am Wochenende

Erstaunlich ist, wie gut das Ganze bislang funktioniert. Obwohl unübersehbar ist, dass hier Menschen mit multiplen Schwierigkeiten leben. Auf einem frisch gesaugten Flur entdeckt man eine ganze Reihe von zerknüllten Papierschnipseln. Das passiere regelmäßig, offenbar könne da jemand zu viel Sauberkeit nicht ertragen, sagt Wolter. Ein Pärchen gerät in helle Aufregung, als die fremden Besucher erscheinen, es fürchtet offenbar eine Zimmerkontrolle und beschwert sich lautstark.

Ja, manchmal gibt es Stress: Eine eingetretene Tür kündet davon. Dennoch: Anders als in anderen Unterkünften wird nur am Wochenende ein Sicherheitsdienst eingesetzt. In der Woche nehmen die ehemals Wohnungslosen ihr Leben weitgehend selbst in die Hand. Sechs bezahlte Minijobs gibt es für die, die Flure, Küche und Gemeinschaftsräume sauber halten. Ein Frühstücksdienst stellt täglich Kaffee und Brötchen bereit. Mittagessen spendet die ökumenische Essensausgabe. Am Wochenende wird sogar selbst gekocht.

Adi ist gelernter Koch – und versorgt am Wochenende die Bewohner im Jugendgästehaus. Quelle: Samantha Franson

Adi, ein Hüne in Trainingshose und mit Totenkopfmaske, serviert an diesem Tag Reis mit Lauchcreme. Für so viele Menschen einzukaufen und zu kochen sei für ihn kein Problem, erzählt der 43-Jährige fröhlich. Er sei ja gelernter Koch. Im Gemeinschaftsraum sitzen zwei ältere Männer noch beim Essen, gucken Fernsehen. Ein dritter isst im Stehen. Er hat den hochgestellten Stuhl nicht vom Tisch geräumt, sondern den Teller der Einfachheit halber auf das in die Höhe ragende Stuhlbein gestellt. Unorthodox, aber so geht es auch.

„Das brauchst du für einen neuen Start“

Stefan, 42, diente bei der Bundeswehr, bevor er obdachlos wurde. Quelle: Samantha Franson

Auch Stefan zeigt stolz sein aufgeräumtes Zimmer. Der 42-Jährige gehört zu denen, die gegen ein kleines Entgelt im Haus für Ordnung sorgen. Er habe bei der Bundeswehr gedient. Pflicht und Ordnung? Kein Problem. Ein Auge hat er bei einem Auslandseinsatz verloren, Kosovo-Krieg, harte Zeiten. Lange ist es her. Vier, fünf Jahre lebte er zuletzt auf der Straße. Sein spärliches Hab und Gut passt in eine Plastiktüte, einen Rucksack und eine kleine Tasche.

Die ständige Suche nach einem Dach über dem Kopf habe ihn fertig gemacht, erzählt er. Einmal schlief er angeblich 14 Tage lang nicht. Nicht einmal die Schlaftabletten, die man ihm in einer städtischen Notunterkunft verabreichte, halfen noch. Jetzt hat er mithilfe sozialarbeiterischer Betreuung im Jugendgästehaus endlich wieder geordnete Papiere, einen gültigen Ausweis – und ein Stück Hoffnung auf ein neues Leben. „Du kannst hier die Tür hinter dir abschließen, du kannst dich ausruhen“, sagt er. „Das brauchst Du für einen neuen Start.“

Von Jutta Rinas