Da ist Adam, 58. Aus Polen ist er nach Deutschland gekommen, in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Seit zwei Jahren lebt er in Hannover auf der Straße. Dabei arbeitet der obdachlose Mann die ganze Zeit. Zur Zeit schiebt er Nachtschicht in einem Paketversand, immer wieder bekommt er nur so kurz befristete Verträge, dass es nicht für Ansprüche auf Sozialleistungen reicht – schon gar nicht für eine eigene Wohnung.

Oder Peter Neumann, 69 Jahre. Nach einem heftigen Streit mit seiner Lebensgefährtin ist der frühere Koch aus der Wohnung geflogen und hat nicht wieder Fuß gefasst. In Kellereingängen hat er übernachtet, wenn Freunde keinen Platz für ihn hatten. In der Notunterkunft in der Schulenburger Landstraße war er untergebracht, deren Zustand schon 2009 der Enthüllungsjournalist Günter Wallraff anprangerte und die in Hannovers Obdachlosenszene einen schlimmen Ruf hat. Dort hielt er es „zwischen all dem Dreck“ einfach nicht aus.

Warteschlangen vor dem Wohnungsamt

An diesem Tag vormittags um 11 Uhr stehen beide Männer am Wohnungsamt in Hannover in der Sallstraße Schlange. Beide hatten das Glück, dass sie den Winter über in Projekten untergebracht waren, die die Stifterehepaare Ricarda und Udo Niedergerke und Maria und Uwe Thomas Carstensen mit Spendengeldern hannoverscher Bürger und eigenen Spenden auf die Beine gestellt hatten. 60.000 Euro gab allein das Ehepaar Carstensen (MUT-Stiftung) für das Jugendgästehaus, weitere 55.000 Euro gaben sie für die Anmietung von Hotels, für die die Niedergerke-Stiftung insgesamt pro Tag und Zimmer 27 Euro aufwendete. Adam, der wegen Wasser in den Knien auf Krücken angehumpelt kommt, konnte monatelang in einem der Hotels in der Innenstadt leben, die seit Ende November angemietet waren. Peter Neumann war im hannoverschen Jugendgästehaus in Hannover-Wülfel untergebracht.

Befristete Obdachlosenprojekte laufen aus

Beide Männer müssen zu diesem Zeitpunkt noch um ihre künftige Bleibe fürchten. Wie viele andere Obdachlose in der Warteschlange auch. Beide ahnen nicht, dass dieser Tag mit einer guten Nachricht enden wird. Bislang ist nur klar: Ihre Unterbringungen laufen in diesen Tagen aus. Über Anschlussprojekte schweigt sich die Stadtverwaltung nach Angaben der Niedergerkes bislang trotz Nachfrage aus. Die Hotels habe man, anders als das Jugendgästehaus, sogar schon um einen Monat verlängert, sagt Udo Niedergerke verärgert. Er habe sich einen Schlafsack für die Herrenhäuser Gärten mitgebracht, sagt Peter Neumann mutlos. Er rechne sich „momentan nichts Positives aus“.

Auch bei den Spendern ist der Zorn groß. „Dieselbe Show wie beim letzten Mal“, fürchtet Uwe Thomas Carstensen – und spielt damit auf die Räumung des Naturfreundehauses Mitte Oktober 2020 an. 17 Obdachlose wurden damals nach monatelanger Unterbringung kurz vor dem Winter auf die Straße gesetzt. Die Maßnahme löste Proteststürme in der Politik, aber auch bei Mitbürgern aus. „30 Prozent der an Corona Erkrankten auf den Intensivstationen sind Menschen aus prekären Lebensverhältnissen“, sagt Udo Niedergerke, selbst Mediziner, erbost: „Sie haben in der Pandemie, aber auch darüber hinaus, ein Anrecht auf ein menschenwürdiges Leben.“ 34 Obdachlose waren zuletzt im Jugendgästehaus untergebracht – alle müssen an diesem Tag das Haus verlassen. Manche seien direkt wieder auf die Straße gezogen, andere stünden jetzt in der Warteschlange an – und hofften auf Einzelunterbringung, sagt AWO-Bereichsleiterin Gabriele Schuppe. Weitere 34 Wohnungslose waren in den Hotels untergebracht. Diejenigen, die staatliche Unterstützung bekommen, dürfen offenbar bleiben. Aber die anderen, vor allem Armutszuwanderer aus Osteuropa, die in Deutschland sozialrechtlich durch alle Maschen fallen, fürchten, dass es wieder auf die Straße geht.

Am Jugendgästehaus gibt es auch Kritik

Warum haben die involvierten Träger – AWO, Diakonie, Caritas und Selbsthilfe für Wohnungslose (SeWo) – die Wohnungslosen im Winter nicht so stabilisiert, dass sie bereits den Weg in ein besseres Leben gefunden haben? Von der Wohnungsnot in Hannover, die das so sehr erschwert, berichten Sozialarbeiter. Etwa ein Drittel der Menschen habe man dennoch in Anschlussprojekten untergebracht: in Housing-First-Projekten der Stadt, in Einrichtungen für Suchtkranke, oder einer Therapiewohnung des Suchthilfeträgers „Step“, sagt SeWo-Chef Jan Goering.

An der Arbeit im Jugendgästehaus gibt es von Pächterin Erika Klein auch harsche Kritik. Dort durften auch alkoholkranke Obdachlose leben – Türen seien eingetreten worden, Fenster kaputt gegangen, beklagt sie. Einkaufswagen vom Supermarkt voller leerer Wodkaflaschen hätten vor der Tür gestanden, die Küchennutzung durch die Obdachlosen sei ein Desaster gewesen. Ursula Büchsenschütz, Leiterin der Zentralen Beratungsstelle Hannover der Diakonie (ZBS) weist die Kritik entschieden zurück. Bei alkoholkranken obdachlosen Menschen könne man nicht dieselben Maßstäbe anlegen wie bei normalen Menschen, das sei immer klar gewesen, sagt sie. Es seien auch Dinge kaputtgegangen, aber man werde das Jugendgästehaus ordnungsgemäß an Klein zurück übergeben. Sie sei mit der Arbeit sehr zufrieden, sagt sie bestimmt.

Peter Neumann hat zu diesem Zeitpunkt das Wohnungsamt wieder verlassen – und ein Einzelzimmer in einem Männerwohnheim in der Wörthstraße zugewiesen bekommen. Stolz zeigt er das Schreiben des Amtes, sichtlich erleichtert, dass es für ihn doch gut weiter geht.

Wie fürchterlich manche der an diesem Tag verhandelten Schicksale sind, macht der Fall einer 1974 geborenen, wohnungslosen Polin deutlich. Im Rollstuhl schiebt ihr Lebensgefährte die Frau mit der Schiebermütze Stück für Stück vor. Dass hochgelagerte Bein zeigt, wie versehrt sie ist. Kurz vor der Pandemie ist sie mit Arbeitsvertrag nach Hannover gekommen. Mit Beginn der Pandemie ist der Job weg. Die Frau schlägt sich auf der Straße durch. Im Oktober 2020 wird sie wegen einer einfachen Knieverletzung medizinisch behandelt. Doch auf der Straße entzündet diese sich – und entwickelt sich so dramatisch, dass plötzlich eine Beinamputation droht. Nach einer OP ist die Sache leidlich im Griff, sie kommt in eines der Obdachlosen-Hotels. Aber gute hygienische Bedingungen sind unabdingbar für sie. Denn abgewendet ist die Gefahr nicht.

Am Nachmittag kommt dann die Überraschung. Sie und ihr Lebensgefährte bekommen jetzt gleich für ein ganzes Jahr einen Platz in der Unterkunft am Waterlooplatz zugewiesen. Und nicht nur das: Für alle Personen seien Anschlussperspektiven in der städtischen Unterbringung, in den Hotels und in dem städtischen Obdachlosenprojekt Plan B-OK gefunden, schreibt die Stadt auf Anfrage der HAZ. In den städtischen Obdachlosenunterkünften erfolge die Unterbringung überwiegend in Einzel- oder Doppelzimmern, heißt es weiter. Es hätten zwar nur fünf Obdachlose in ein Einzelzimmer geschafft, aber man sei trotzdem „überrascht und glücklich und zufrieden“, sagt AWO-Bereichsleiterin Gabriele Schuppe. So oft sei gerade für Menschen ohne ein Anrecht auf staatliche Hilfe bislang nur die Massen-Notunterkunft am Alter Flughafen übrig geblieben. Schuppe lobt ausdrücklich auch den Ton des Amtes, das – wie gerade erst von der Ratspolitik einstimmig beschlossen - Ende 2021 vom Bau-, ins Sozialdezernat übergehen soll. Am Umgang der Behördenmitarbeiter mit den Obdachlosen hatte es zuvor harsche Kritik gegeben. Möglicherweise wirft die Verlegung bereits positiv ihre Schatten voraus.

Alle Obdachlosen bekommen jetzt ein Impfangebot Die Stadt Hannover wird allen Bewohnern der Flüchtlings-und Obdachlosenunterkünfte gemeinsam mit dem Impfzentrum ein freiwilliges Impfangebot unterbreiten. Das gab jetzt eine Sprecherin bekannt. Das Impfzentrum werde die Unterkünfte mit mobilen Teams aufsuchen und alle Mitarbeitenden und Bewohner impfen, die den Wunsch dazu geäußert haben. Bereits am Freitag sei die erste Unterkunft aufgesucht worden. Am Tag darauf habe zudem ein Impftermin in der Notschlafstelle Alter Flughafen stattgefunden. In dieser Woche würden vier Obdachlosenunterkünfte angefahren. Auch die Zweitimpfungen für die rund 300 geimpften Personen im Meckiladen, Hannovers Kontaktladen für Obdachlose, seien bereits terminiert. Auch im städtischen Wohnungslosen-Projekt Plan B-Ok würden in dieser Woche Impfungen durchgeführt. In dem Projekt in Hannover-Döhren wird die zeitweilige Unterbringung obdachloser Menschen mit sozialer Beratung zu kombiniert, um sie dabei zu unterstützen, ihre Wohn- und Lebenssituation dauerhaft zu verbessern. Aktuell lebten in Plan B-Ok 20 Personen, insgesamt seien dort seit Beginn des Projekts 23 Personen untergebracht worden, hieß es von Seiten der Stadt. Bisher seien für alle Menschen Anschlussperspektiven gefunden worden: von der Unterbringung in den städtischen Gemeinschaftsunterkünften bis hin zur Anmietung einer eigenen Wohnung. Lediglich eine Person sei an das Angebot der Notschlafstellen verwiesen worden. Für die Menschen, die in nächster Zeit ausziehen, habe die Stadt ebenso bereits adäquate Anschlussperspektiven entwickelt.

Von Jutta Rinas