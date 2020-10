Die Kritik an der Verwaltungsspitze für ihren Umgang mit Obdachlosen im Corona-Winter reißt nicht ab. In einem Brief an die Mitglieder wirft die SPD-Spitze der Stadt einen „Akt von sozialer Kälte“ vor. SPD und CDU fordern, die Stadt solle städtische Wohnungen an die Obdachlosen geben.