Anfang dieses Jahres hatten Unbekannte Wodkaflaschen an zwei wohnungslose Männer in der Innenstadt verteilt. Nachdem beide daraus getrunken hatten, erlitten sie Verletzungen an der Speiseröhre. Das Landeskriminalamt sollte die Zusammensetzung der Flüssigkeit analysieren. Nun steht das Ergebnis fest.