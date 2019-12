Hannover

Ein Weihnachtsfest auch denen zu bieten, die kein Zuhause haben – das ist das Ziel des Projekts „Christmas in the City“ des Vereins Neues Land. Am 24. und 25. Dezember sprachen rund 90 Freiwillige Obdachlose und Drogenabhängige rund um den Raschplatz an und luden sie zu einer kleinen Feier bei Bratwurst am Bauwagen unter der Raschplatzhochbrücke ein.

Persönliche Gespräche mit Betroffenen

Grace M. aus Kanada Quelle: Michael Lenzen

Unter den freiwilligen Helfern war auch Grace aus der kanadischen Provinz British-Columbia. Die Schülerin, die zurzeit in Deutschland eine theologische Ausbildung macht, hat selbst einen Vater, der früher mit einer Drogensucht zu kämpfen hatte. Bei den ersten Kontakten mit Obdachlosen sei sie noch etwas unsicher gewesen, berichtet sie nachher. Aber dann sei sie erstaunt gewesen, was für natürliche Gespräche sich ergeben hätten.

Die Teams, zu denen neben den Freiwilligen auch hauptamtliche Mitarbeiter des Neuen Land gehörten, waren an ihren grünen Schals zu erkennen, als sie die Szeneplätze aufsuchten. Insgesamt rund 350 Obdachlose seien an den beiden Tagen der Einladung gefolgt, die meisten davon am ersten Weihnachtsfeiertag, berichtet Michael Lenzen vom Verein Neues Land. Der Verein hatte zudem in seinem Freundeskreis 250 Geschenke gesammelt, die von Kindern der Mitarbeiter am Heiligen Abend an die Festbesucher verteilt wurden. Am ersten Feiertag sangen zudem Eltern und Kinder der freikirchlichen Gemeinde aus Misburg Weihnachtslieder.

