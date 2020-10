Partei-Vorschlag - SPD in Hannover will Obdachlose in Hotelzimmern unterbringen

Die SPD in will Obdachlosigkeit zu Beginn des Winters und bei steigenden Infektionszahlen mit einem Fünf-Punkte-Plan bekämpfen. Dazu gehören die ganztägige Öffnung der Notunterkünfte und die Unterbringung von Obdachlosen in Hotelzimmern.