Hannover

Der am Dienstagmorgen in der Eilenriede tot aufgefundene, obdachlose Mann, wurde erstochen. Das hat die Obduktion ergeben, wie Michael Bertram, Sprecher der Polizei Hannover, sagt. Demnach sei das Opfer an mehreren Stichen verblutet. Zudem konnte die Identität des Mannes geklärt werden. Es handelt sich um einen 54-Jährigen, der seit Längerem im Stadtwald campiert. Auf der Bank, an der ein Passant ihn am frühen Dienstagmorgen leblos aufgefunden hatte, habe er sich öfter aufgehalten. Im Stadtteil List war er daher kein Unbekannter.

Blumen am Tatort

Während die Bank rund um den mutmaßlichen Tatort am Mittwochvormittag noch abgesperrt war, haben Bürgerinnen und Bürger Kerzen und Blumen in der Nähe abgelegt. Ein Foto an einem Blumenstrauß zeigt die Habe des 54-jährigen Opfers: Unter anderem eine Decke, Tüten, Getränkeflaschen und ein Pappschild.

Derweil läuft die Suche nach den Tätern und der Stichwaffe weiter. Die Polizei ermittelt wegen eines Tötungsdelikts. Zu den Hintergründen der Tat in der Nacht zum Dienstag gibt es noch keine Erkenntnisse. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur einer obdachlosen Person an dieser Parkbank geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer (05 11) 1 09 55 55 zu melden.

Von Manuel Behrens und Peer Hellerling