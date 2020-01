Ein Obdachloser läuft bei Kälte barfuß durch Hannover. Als er mit schmerzverzerrtem Gesicht am Jobcenter ankommt, entscheiden sich vier Sicherheitsmitarbeiter zur spontanen Hilfe – und kaufen ihm neue Schuhe.

Sayed Elyas Razavi (von links), Yaqoob Haidary, Mechmet Chousein-Oglu und Najib-Mohammad Anwari haben am Mittwoch einem Obdachlosen in Not geholfen. Quelle: Tim Schaarschmidt