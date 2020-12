Obdachlosigkeit: Initiative besetzt Haus in Hannover

Hannover

Wie angekündigt hat die Initiative „Jetzt besetzen wir“ am Sonnabend in Hannover ein Haus besetzt. Die Aktion erfolgte parallel zu einer Demonstration, bei der etwa 500 Menschen gegen ihrer Meinung nach unzureichende Versorgung von Obdachlosen mit Wohnraum protestierten.

Gegen Obdachlosigkeit: Haus an Schulenburger Landstraße besetzt

Die besetzte Immobilie befindet sich an der Schulenburger Landstraße nahe der Einmündung Vinnhorster Weg. Es handelt sich um eine rote Backsteinsiedlung. Nach Angaben der Besetzer ist es eine städtische Immobilie, die seit etwa anderthalb Jahren leer steht.

Mit der Aktion solle gezeigt werden, dass es genug Leerstand in Hannover gebe, um wohnungslose Menschen menschenwürdig unterzubringen, heißt es in einer verteilten Mitteilung. Die Notschlafstelle am Alten Flughafen sei menschenunwürdig, hatte es mehrfach bei der Demonstration geheißen.

Schulenburger Landstraße blockiert

Die Schulenburger Landstraße ist aktuell nicht passierbar. Die Polizei ist mit etlichen Fahrzeugen vor Ort. Derzeit sieht es aber nicht nach einer Räumung aus. Diese müsste der Eigentümer beantragen – also die Stadt Hannover.

Anwohner: Schlimm, dass die Häuser so lange leer stehen

Auf der Schulenburger Landstraße herrscht am frühen Abend Volksfeststimmung. Lauter Deutschpunk läuft aus Lautsprechern, Protestierer tanzen auf der Straße, die Polizei verhält sich abwartend. Aus dem genau gegenüberliegenden Haus kommt der direkte Nachbar und fragt, was los ist. „Es ist schlimm, dass diese Häuser seit Jahren leer stehen“, sagt Karl Saatze, nachdem er vom Anlass des lautstarken Protests erfahren hat.

Die Siedlung sei in den vergangenen Jahrzehnten von der Stadt „für Menschen genutzt worden, die ihre Miete nicht bezahlen konnten“, berichtet er. Warum sie zuletzt so lange leer stand, wisse niemand in der Nachbarschaft. Saatze kennt sich gut aus im Stadtteil Vinnhorst: Er war etwa 20 Jahre lang Bezirksbürgermeister. Er grüßt freundlich und geht zurück ins Haus.

Siedlung für Obdachlose schon länger im Blick

Tatsächlich hatte auch Reinhold Fahlbusch von der Initiative „Stimme der Ungehörten“ (Stidu), der Besetzung als Mittel gegen Obdachlosigkeit strikt ablehnt, es kürzlich „einen Skandal“ genannt, dass die Stadt die Siedlung nicht zum selbstbestimmten Wohnen freigibt, während Hunderte Menschen im Winter auf der Straße schlafen. Er wollte allerdings versuchen, mit der Stadt über eine Folgenutzung für ein Housing-First-Projekt zu verhandeln.

Dieser Artikel wird aktualisiert.

Von Conrad von Meding