Hannover

40 Aktivisten vom Arbeitskreis Kritische Soziale Arbeit (AKS) haben am Dienstagabend ein Zeltlager auf dem Trammplatz vor dem Rathaus errichtet. Sie wollen dort die Nacht zu Mittwoch verbringen, um auf die Lage wohnungsloser Menschen in Hannover aufmerksam zu machen. Der AKS ist ein loser Verbund von Sozialarbeitern sowie Studierenden und Lehrenden der Sozialen Arbeit. Er verlangt von der Stadt eine bessere Unterbringung der Obdachlosen in Hannover und eine langfristige Strategie zur Beendigung von Obdach- und Wohnungslosigkeit. Jeder Obdachlose solle einen eigenen, sicheren Schlafplatz erhalten, statt sich einen Raum in einer Notschlafstellen mit mehreren Menschen teilen oder draußen übernachten zu müssen.

„Wir fordern die Stadt auf, ihrer Verantwortung gerecht zu werden und allen Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen“, sagt Alexander Eisele vom AKS. Während des Wintereinbruchs in den vergangenen Wochen hatten unter anderem die Marktkirche, die katholische Kirche und die Volkshochschule den Obdachlosen ihre Räume als Schlafstellen beziehungsweise Aufenthaltsorte zur Verfügung gestellt. Die Üstra hatte angekündigt, Obdachlose nachts nicht aus den Stadtbahn-Stationen zu vertreiben.

Initiative kritisiert „Housing First“ und „Plan B Ok“

Auch die Eröffnung des neuen Tagesaufenthaltes am Stadtrand in Ahlem und die Projekte „Housing First“ und „Plan B OK“ kritisieren die Aktivisten. Diese Modellprojekte würden nicht zur Lösung der strukturellen Probleme beitragen. Betroffene würden gettoisiert, anstatt in leer stehende Wohnungen in bestehenden Nachbarschaften einziehen zu können.

Im September 2020 hat das Projekt Housing-First Richtfest gefeiert. Im Karl-Imhoff-Weg 9b werden 15 Kleinstwohnungen für Obdachlose errichtet. Quelle: Samantha Franson

Dass rund 70 Obdachlose momentan in zwei Hotels in der Innenstadt und im Jugendgästehaus untergebracht sind, lobt die Initiative jedoch. Möglich gemacht war dies durch das Engagement eines hannoverschen Stifterehepaars. „Es zeigt, dass die sofortige menschenwürdige Unterbringung aller Betroffenen möglich ist“ sagt Eisele. „Auch wenn wir diese Aktionen ausdrücklich begrüßen, werden wir nicht einfach zulassen, dass die Stadt die Unterbringung von privaten Geldgeberinnen und Geldgebern abhängig macht.“

Stellvertretend für 13 Straßenzeitungen haben am Donnerstag Volker Macke vom Asphalt-Maazin und Margot Käßmann eine Petition mit 117453 Unterschriften Stephan Weil vor der Staatskanzlei überreicht. Quelle: Christian Behrens

Ähnliches fordern mehrere deutsche Straßenzeitungen. Am Donnerstag haben Volker Macke, Redaktionsleiter des Asphalt-Magazins und die Theologin Margot Käßmann zusammen eine Petition mit etwas mehr als 117.000 Unterschriften an Ministerpräsident Stephan Weil übergeben. Die Petition fordert, Hotels für Obdachlose während der Corona-Krise zu öffnen.

Rat beschließt finanzielle Hilfen für Obdachlosenprojekte

Die Ratsmehrheit aus SPD, Grünen und FDP hat indes vergangene Woche beschlossen, etlichen Einrichtungen und Projekte gegen Obdachlosigkeit wie den Kältebus, den Kontaktladen Mecki und das Zahnmobil mit fünfstelligen Beträgen zu unterstützen. Auch das Diakonische Werk und die Evangelisch-reformierte Kirche haben angekündigt, die Ökumenische Essensausgabe für Obdachlose bis zum 26. März zu verlängern. Ursprünglich sollte sie nur bis Ende Februar geöffnet sein. Seit Anfang Januar erhalten wohnungslose und bedürftige Menschen in der Lavesallee 4 an jedem Wochentag eine kostenlose warme Mahlzeit. Rund 140 Essen werden dort jeden Tag ausgegeben.

Von Inga Schönfeldt