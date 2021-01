Hannover

Der Leichnam des vergangenen Sonntag in Hannover verstorbenen Obdachlosen Jim ist obduziert. Alles deute darauf hin, dass der 57-Jährige eines natürlichen Todes starb. „Es gab keine Anzeichen für ein Fremdeinwirken“, sagt Kathrin Söfker, Sprecherin der Staatsanwaltschaft, auf HAZ-Anfrage. „Auch Erfrieren wird ausgeschlossen.“ Vielmehr sei es wahrscheinlich das jahrelange Leben auf der Straße, das am Ende zum Tode führte.

Laut Söfker sei Jim aufgrund dessen insgesamt „nicht ganz so körperlich gesund gewesen“. Die Obduktion ergab, dass diverse Organe vorgeschädigt waren. Somit sei von einer inneren Ursache als Grund für den Tod vor fast einer Woche auszugehen. Ein Passant hatte Jims Leiche vergangenen Sonntagabend an der Litfaßsäule nahe dem Lister Platz entdeckt. Dort hatte der 57-Jährige zuletzt sein Lager aufgeschlagen.

Gottesdienst für Jim am Sonntag

In der benachbarten Markuskirche findet ihm zu Ehren am Sonntag um 10.30 Uhr ein Gottesdienst statt. Pastor Bertram Sauppe wird in seiner Predigt auf die Probleme und Folgen von Obdachlosigkeit eingehen. Seit Jims Tod entzünden immer wieder Anwohner und Passanten Kerzen an der Litfaßsäule und legen Blumen nieder. Der 57-Jährige polarisierte über Jahre die List und die Oststadt: Die einen wollten ihn unterstützen, andere sahen vor allem den Unrat und die Verschmutzungen. Der Obdachlose selbst lehnte bis zuletzt jegliche Hilfe ab.

Von Peer Hellerling