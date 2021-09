Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne): Stabile Ratsmehrheit ist möglich

Hannover

Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) zeigt sich angesichts der Tendenz bei den Ratswahlen zufrieden mit den möglichen Mehrheitsverhältnissen im Rat. „Wichtig ist mir, dass ein Mehrheitsbündnis für eine progressive Politik möglich wird“, sagt er ohne konkrete Parteien zu nennen. Das gute Abschneiden der Grünen findet er „erfreulich“. Entscheidend sei aber nicht der Erfolg einer einzigen Partei, sondern ein gemeinsamer Plan für die Zukunft der Stadt.

„Vertrauen muss wieder aufgebaut werden“

Tatsächlich könnte es am Ende sogar rein rechnerisch für ein Rot-Grünes Bündnis im Rat reichen. Onay will dieser Option nicht das Wort reden, betont aber, dass ein wie auch immer geartetes Bündnis mit einem Koalitionsvertrag umrahmt werden sollte. Spätestens seit der misslungenen Wahl von Anja Ritschel (Grüne) zur Umwelt- und Wirtschaftsdezernentin, bei der mehrere Abweichler in der SPD gegen Ritschel stimmten, ist das Vertrauen zwischen SPD und Grünen zerbrochen. „Das Vertrauen im Rat muss jetzt wieder aufgebaut werden“, sagt Onay. Der Ball liege jetzt bei den Parteien.

Mehr Kapazitäten in Wahllokalen

Der Oberbürgermeister räumt ein, dass ihn einige Beschwerden über die langen Warteschlangen vor den Wahllokalen erreicht hätten. „Wir werden prüfen, wie wir mehr Kapazitäten schaffen können für die Bundestags- und Regionsstichwahl in zwei Wochen“ sagt Onay. Dazu wolle er mit dem Wahlleiter sprechen. Klar sei auch, betont Onay, dass die Corona-Vorschriften mit ihren Abstandsregeln dafür verantwortlich waren, dass immer nur sehr wenige Menschen in die Wahlräume gelassen werden durften.

Von Andreas Schinkel