Hannover

Die ersten verließen die SPD-Wahlparty in der „Nordkurve“ schon vor dem Abpfiff. „ Hansmann hat keine Chance mehr“, grummelte ein Sozialdemokrat beim Abgang vor der Tür. Da half es auch nichts, dass drinnen der langjährige Oberbürgermeister Herbert Schmalstieg im nur halb vollen Saal Durchhalteparolen verkündete.

Dann griff sich SPD-Landeschef Stephan Weil das Mikrofon auf der Bühne. „Es hilft uns nicht, dass wir uns gegenseitig bestätigen, dass wir traurig sind“, sagte er. Marc Hansmann habe in einer aussichtslosen Situation übernommen. Er habe ein halbes Jahr lang geackert. „Das ist eine großartige Leistung.“

Weil : Nicht einfach zur Tagesordnung übergehen

Die Hannoversche SPD könne nach diesem Abend aber nicht einfach zur Tagesordnung übergehen, betonte Weil. Er rate seiner Partei, sich sehr genau auch selber zu fragen, was man in Zukunft besser machen könne als in der Vergangenheit. Ein „Tiefpunkt“ sei auch immer der Punkt für einen neuen Aufstieg.

Draußen vor der Tür wurde Weil gegenüber Journalisten etwas deutlicher. „Das war ein bitterer Abend für die SPD und auch ein bitterer Abend für mich“, räumte der Landeschef ein – und versuchte gleichzeitig, das ganze SPD-Desaster etwas herunter zu spielen. Es sei ja nur eine Oberbürgermeister-Wahl gewesen. Konsequenzen für die Landespartei sieht Weil aus der Niederlage nicht.

CDU-Chef Althusmann jubelt in Ostafrika

In Ostafrika dürften dagegen die Sektkorken geknallt haben. CDU-Landeschef Bernd Althusmann, auf seiner Reise durch drei Länder gerade erst in Ruandas Hauptstadt Kigali gelandet, zeigte sich begeistert über das Ergebnis. „Nach einem spannenden Wahlkampf freuen wir uns über einen positiven ersten Wahlausgang“, erklärte Althusmann. Jetzt heiße es Daumen drücken und weiter Vollgas geben für die Stichwahl. „Unsere Landeshauptstadt hat einen Neustart verdient“ erklärte der Wirtschaftsminister.

Althusmann kritisierte, dass die Rathausaffäre Hannover massiv geschadet habe, es seien viele Themen auf der Strecke geblieben. „Als erfahrene und erfolgreiche Führungskraft weiß Ecki Scholz die Probleme der Landeshauptstadt nicht nur zu benennen – er bringt alles mit, sie auch zu lösen: Scholz hat ein feines Gespür für die Sorgen der Menschen, kann für seine Visionen begeistern und verfügt über anerkannte Durchsetzungskraft“ erklärte der CDU-Landeschef.

Grüne: Onay hat die richtigen Schwerpunkte gesetzt

Am größten war der Jubel wohl bei den Grünen. „Wir freuen uns riesig über dieses hervorragende Ergebnis. Belit Onay überzeugt als Person und mit den richtigen grünen Themen“, sagte Grünen-Landeschef Hanso Janßen. Er sei der Kandidat, der die Menschen zusammen- und Hannover nach vorne bringe. „Es macht auch deutlich, dass er die richtigen Schwerpunkte gesetzt hat: Klima- und Verkehrspolitik mit gesellschaftlichem Zusammenhalt, bezahlbarem Wohnen und wirtschaftlicher Entwicklung zu verbinden“, sagt Janßen.

„Das verleiht uns Flügel für die kommenden 14 Tage bis zur Stichwahl“, kommentierte Co-Landeschefin Anne Kura. „Wir werden zusammen nochmal alles geben, um deutlich zu machen: Mit Belit Onay gemeinsam den Aufbruch wagen, für echten Klimaschutz und eine solidarische Stadt.“

Von Marco Seng