Nach einem Unfall an den Herrenhäuser Gärten mussten die Stadtbahnfahrer auf den Linien 4 und 5 am Freitagnachmittag erhebliche Einschränkungen in Kauf nehmen. An der Haltestelle Herrenhäuser Gärten war ein Radfahrer gegen eine Stadtbahn der Linie 4 geprallt und später den Verletzungen erlegen. Die Strecke ist inzwischen wieder frei.