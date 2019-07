Hannover

Hannover soll zum deutschlandweiten Vorreiter für die Digitalisierung einer Stadtverwaltung werden. Dieses Ziel verfolgt der Oberbürgermeisterkandidat der CDU, Eckhard Scholz – sollte er die Wahl im Herbst gewinnen. Besonders wichtig bei der Digitalisierung sei, dass sie den Bürgern nutze, betonte Scholz im Gespräch mit der HAZ.

Als Beispiel dafür nennt der CDU-Kandidat die Bauanträge, auf deren Bearbeitung die Bürger derzeit oft monatelang warten müssen. Es müsse möglich sein, dass diejenigen, die einen Bauantrag eingereicht haben, jederzeit über das Internet sehen können, wie der Bearbeitungsstand ist. Das entlaste auch die Mitarbeiter der Bauverwaltung von den zahlreichen Nachfragen. „Die Mitarbeiter haben dann einfach mehr Zeit für die Bürger“, erläutert er. Einen Personalabbau durch die zunehmende Computerisierung schließt der frühere Vorstandschef von VW-Nutzfahrzeuge in Hannover ausdrücklich aus.

Scholz kritisiert Internetauftritt

Scholz kritisiert auch den Internetauftritt von hannover.de. Die Website sei „viel zu unübersichtlich“, meint der CDU-Oberbürgermeisterkandidat. „Ich brauche viel zu lange, bis ich das gefunden habe, was ich suche“, sagt er. Auch das wolle er als Oberbürgermeister ändern. Zum Vergleich hat sich Scholz den Internetauftritt der Stadt Düsseldorf angeschaut. „Die Seite ist einfach viel klarer aufgebaut und funktioniert selbst erklärend“, meint Scholz.

Ein weiterer Vorteil der Düsseldorfer Internetseite im Vergleich zu Hannover: Dort sei auf einen Blick zu sehen, wie lange die Wartezeiten auf Termine in den einzelnen Bürgerämtern der Stadt sind. „Da kann ich mir dann ein Bürgeramt raussuchen, wo ich nur ein paar Tage warten muss.“ Scholz sieht noch einen weiteren Vorteil einer schnellen und weitreichenden Digitalisierung: „Das Internet kann man für die Bürgerbeteiligung nutzen.“ So könnten etwa die Einwohner von Bonn seinen Angaben zufolge Vorschläge zur Gestaltung des städtischen Haushaltes per Internet einbringen.

Internetseite muss möglichst einfach sein

Viele Städte, vor allem in Nordrhein-Westfalen hätten es begriffen, dass der Internetauftritt möglichst einfach sein muss, damit er von den Bürger genutzt wird, sagt der Kandidat. In Hannover gebe es da noch Verbesserungspotenzial. Sollte Scholz zum Oberbürgermeister gewählt werden, will er die Digitalisierung zur Chefsache machen. Ein Digitalbeauftragter, der ihm direkt unterstellt sei, solle dann die Digitalisierung in den einzelnen Dezernaten vorantreiben. Zuvor hatte Scholz bereits einen Umbau der Verwaltung angekündigt.

Kandidat will Millionen in Digitalisierung stecken

„Für die Digitalisierung braucht man erst einmal viel Geld“, sagt Scholz. Ein konkrete Zahl nennt er nicht, er spricht aber von „ Millionenbeträgen“. Der CDU-Kandidat ist davon überzeugt, dass sich die Investitionen wieder reinholen lassen. „Der finanzielle Nutzen kann gewaltig sein“, betont er.

Lesen Sie mehr zum Thema:

Der CDU-Kandidat im Interview: Was ist Ihre Idee für Hannover, Herr Scholz?

Kandidat Scholz und die CDU: „Wir haben uns gesucht und gefunden“

Der SPD-Kandidat im Interview: „Was ist Ihre Idee für Hannover, Herr Hansmann?“

Marc Hansmann schlägt vor: Fußgänger und Radler sollen eine eigene Ampelschaltung bekommen

Grünen-Kandidat Belit Onay im Interview: „So geht es nicht weiter“

Diese Frauen und Männer wollen OB in Hannover werden: Jetzt elf Kandidaten zur OB-Wahl

Von Mathias Klein