In einem HAZ-Salon stellen sich am heutigen Dienstag, 22. Oktober, Marc Hansmann ( SPD), Belit Onay (Grüne) und Eckhard Scholz (parteilos, kandidiert für die CDU) Fragen von HAZ-Chefredakteur Hendrik Brandt.

An Themen und brennenden Fragen herrscht in diesem Wahlkampf kein Mangel: Wer von den Kandidaten hat das beste Konzept für Sicherheit und Ordnung in Hannover? Wer hat den besten Plan für die Verkehrspolitik von morgen? Wer hat die besten Ideen, wie man in Zeiten wachsender Ungleichheit Hannover als Stadt für alle erhalten kann? Das alles ist wichtig. Doch wer kann als Person am ehesten die Wähler davon überzeugen? Wer ist Ihrer Einschätzung nach in der Lage, Hannovers reformbedürftigen Rathausapparat zu führen und, wo nötig, auch umzukrempeln? Beim HAZ-Salon können Sie erleben, wie die Oberbürgermeisterkandidaten von CDU, SPD und Grünen sich als Person präsentieren.

