Am Flughafen Langenhagen hat am Montagvormittag die Gepäckförderanlage in Terminal A gestreikt. Wegen des technischen Defekts strandeten Tausende Reisende, die Bundespolizei stoppte die Starts von mehreren Maschinen. Erst am Mittag war der Defekt behoben, langsam normalisiert sich der Betrieb wieder.