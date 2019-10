Hannover

Der General a. D. steht am Döhrener Fiedelerplatz, am Wahlkampfstand der AfD, einige Helfer sind auch da. Auf einem Tisch liegen Gimmicks zum Mitnehmen, darunter Chips für Einkaufswagen im Supermarkt, auf einer Seite ist eine Deutsche Mark abgebildet. Mit Währungsfragen begann der Aufstieg der Partei vor einigen Jahren, damals als Zusammenschluss von Euro-Gegnern. Jetzt sind die Themen andere.

Hinter Wundrak knallt ein Straßenaufsteller mit dessen Porträt aufs Pflaster. Ein Passant hat es im Vorbeigehen umgestoßen, und das war kein Zufall. Der frühere General, der am Sonntag Oberbürgermeister werden will, dreht sich kurz um und zuckt mit den Schultern. Ein Radfahrer ruft etwas in seine Richtung, „Nazi“, versteht der Ex-Soldat. Einige Zeit ist die verbale Attacke eines Mannes vom gegenüberliegenden Wochenmarkt schon her, der der AfD die Schuld am Terrorangriff in Halle gab. „Absurd“, sagt Wundrak.

„Linksgrün gegen das Auto “

In ruhigeren Momenten erklärt der Bewerber einer Passantin seine Thesen. Dass in Hannover „Politik gemacht wird für 0,1 Prozent der Bevölkerung“. Er fürchte, dass Deutschland sein wirtschaftliches Niveau nicht halten könne, weil das Ausbildungsniveau immer schlechter werde. Wie „Linksgrün den Kampf gegen das Auto propagiert“. Am Stand kommt ein Mann vorbei und sagt knapp: „General, Luftwaffe, drei Sterne, das habe ich mir gemerkt.“ Womöglich wird aus diesem Kontakt eine Stimme.

Alice Weidel, AfD-Bundestagsabgeordnete, und OB-Bewerber Joachim Wundrak im Bürgerhaus Misburg. Quelle: Heidrich

Seinen großen Auftritt hat Joachim Wundrak im Bürgerhaus Misburg. Die AfD hat Bundesprominenz eingeladen, und der General a. D. macht klar, dass er Debatten über den Klimawandel für irgendwie konstruiert hält, offenbar ein Fake von Politik, Medien und Wissenschaft unter Benutzung von Greta Thunberg, die sich in seiner Lesart alle verschworen haben. Die Methode sei, sagt Wundrak: „Macht den Menschen Angst vor dem drohenden Ende. Dann hat man Macht über sie.“ Etwa 400 Menschen im Saal danken es ihm mit stehendem Beifall.

Der AfD-Kandidat liegt in der aktuellen Umfrage, die das Forsa-Institut im Auftrag der HAZ durchführte, bei 7 Prozent Unterstützung. Einigermaßen wahrscheinlich scheint also, dass Joachim Wundrak eine Stichwahl nicht erreichen wird. Dennoch gilt für ihn wie andere Bewerber für das Oberbürgermeisteramt: Stimmen für sie könnten den ersten Wahlgang maßgeblich beeinflussen. Vorne liegen derzeit Eckhard Scholz für die CDU (28 Prozent), der Grüne Belit Onay (26 Prozent) und Sozialdemokrat Marc Hansmann (23 Prozent). Jede Stimme kann also darüber entscheiden, auf welchem Platz diese drei aussichtsreichsten Kandidaten am Ende stehen.

„Kernkompetenz: Mit Menschen reden“

Gut im Rennen liegt auch Iyabo Kaczmarek. 5 Prozent der Wahlberechtigten wollen sich am Sonntag für die 45 Jahre alte selbstbewusste und meinungsstarke Kulturmanagerin entscheiden. Nicht wenig für eine parteilose Einzelbewerberin mit begrenzten finanziellen Möglichkeiten, die nur mit einigen Helfern und Sponsoren unterwegs ist. Vor Kurzem bestellte Kaczmarek 270 Wahlplakate, was eine bescheidene Menge ist, mit der man nicht die ganze Stadt plakatieren kann, wie es Konkurrenten tun. Reichweite bringt Kaczmarek Wahlkampf im Internet.

Mit Politik hatte die Mutter eines erwachsenen Sohnes bislang nicht so viel zu tun. Es sei denn, man definiert Politiker als Personen, die viel mit Bürgern zu tun haben sollten. „Meine Kernkompetenz ist der Austausch mit Menschen. Ich arbeite mit Menschen, seit ich arbeite“, sagt Kaczmarek kurz vor einer Podiumsdiskussion auf dem Lindener Faust-Gelände.

Eine ihrer Aktionen waren Gespräche auf Bänken, von denen sie ohnehin glaubt, dass es viel zu wenige gibt in der Stadt. Ihr Ziel ist, dass Hannover eine gemeinsame Stadt für alle Bürger wird, sie nennt es „Vielheitsgesellschaft“. Nötig sei ein gesellschaftlicher Zusammenschluss, „dieses Auseinanderdriften haben die Menschen nicht verdient“.

Das Wort „Community“ kommt oft vor

Hannover soll nachhaltiger werden, indem Nahverkehr und Fahrradwege ausgebaut werden. Die Verwaltung soll mit ihren Bürgern besser im Dialog stehen und etwa bei Planungen örtliche Experten einbeziehen. „Mit Menschen zusammen entscheiden“, darum geht es der Kandidatin Kaczmarek. Die Stadt mit ihren Bürgern, Schulen mit Lehrern und Schülern, Genossenschaftsmodelle sollen Wohnraum bezahlbar machen. „Community“ ist ein Wort, das Kaczmarek oft benutzt.

Bei einer Veranstaltung zur Kulturhauptstadt saß die Kandidatin einmal im Rat. Politikverfahren, die ihr erschienen „wie im Mittelalter, die langweilen sich doch selbst“. Am Sonntag wird nun gewählt. Iyabo Kaczmarek hat bis dahin besonders einen Wunsch an die Wähler: „Bitte noch mal über alle Kandidaten informieren.“

Jessica Kaußen kandidiert für die Linkspartei. Quelle: Moritz Frankenberg

Es gibt einen Menschen, der vermutlich froh ist, wenn dieser Wahlkampf zu Ende sein wird. Fünf Jahre alt ist die Tochter von Jessica Kaußen, 29, und seit einiger Zeit ist die OB-Kandidatin der Linkspartei in Hannover in politischen Angelegenheiten unterwegs. Ein wenig ging das zulasten des Kindes, sie weiß es selbst. „Seit drei Wochen habe ich sie abends nicht ins Bett gebracht.“

Kaußen, die in Laatzen wohnt und für die Linke in der Regionsversammlung sitzt, hat diesen Wahlkampf sehr unterschätzt. Es sei „viel, viel schwieriger“ gewesen, als in ihrer Vorstellung. Es gibt etliche Termine, und wer sich als Person für das Amt bewirbt, kann eben niemand anders vorschicken. Ist sie für Podiumsdiskussionen angekündigt, muss sie auch persönlich kommen und kann keinen aus der Partei schicken.

„Stadt soll Baugebot durchsetzen“

Zur Politik kam Kaußen kurz vor dem Abitur. Die Schülerin besuchte eine Debatte, „und einer der Redner hatte so scheußliche Ansichten“, dass sie sich selbst in einer Partei engagieren wollte, um etwas entgegenzusetzen. Sie guckte sich um, las Programme von SPD, Grünen und Linkspartei, und dort blieb sie schließlich. Die entschiedene Anti-Kriegs-Haltung gefiel ihr, die SPD schied aus, schon wegen Schröders Agenda 2010.

In diesem Wahlkampf steht nun eine gut gelaunte Jessica Kaußen für die Linken auf Märkten und an Ständen, meist dort, wo zuletzt die meisten Stimmen abfielen: Linden, Nordstadt, Vahrenwald. Die Themen der Bewerber, sagt die Kandidatin, ähnelten sich doch sehr. Wohnungsnot, Klima, Verkehr. Auch Jessica Kaußen ist für mehr bezahlbaren Wohnraum, fordert aber mehr städtisches Eingreifen, etwa durch ein Baugebot für Grundstücksbesitzer.

Dass Kleingärten zu Gunsten von Gewerbeflächen vernichtet werden, geht ihr nicht in den Kopf, wo doch alle über Umwelt und Klimaschutz redeten. Aber was die Maschinenbaustudentin in diesen Tagen den Wählern unbedingt vermitteln will, ist dies: „ SPD und Grüne müssen sich am Zustand der Stadt messen lassen.“ Wenn sie Sozialdemokraten und Vertreter vom kleinen Koalitionspartner reden höre in diesem Wahlkampf, bekomme sie beinahe Eindruck, als wäre die politische Konkurrenz „in den vergangenen 70 Jahren in der Opposition gewesen“.

Von Gunnar Menkens