Auch die Grünen haben ihren Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl gefunden: Der Landtagsabgeordnete Belit Onay soll nach Informationen der HAZ Stadtoberhaupt von Hannover werden. Am Freitagmittag wird der Kandidat der Öffentlichkeit vorgestellt. Die OB-Wahl wird am 27. Oktober stattfinden, darauf haben sich die Ratsfraktionen jetzt verständigt. Falls es zur Stichwahl kommt, wird diese am 10. November abgehalten.